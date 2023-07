Anni-Frid, la chanteuse du groupe Abba devenue princesse

Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad sont mariés de 1978 à 1981. En 1982, le groupe enregistre son dernier album jusqu’à celui de 2021. Chacun des membres prend son envol.

En 1992, Anni-Frid se remarie avec Henrich Ruzzo, prince Reuss, fils du prince Heinrich Enzio Reuss et de la baronne Louise Peyron, appartenant à la noblesse suédoise. Jusqu’à la chute de l’empire allemand en 1918, la famille princière Reuss régnait sur la région de Vogtland située à l’Est de l’Allemagne près de la Saxe et de la Bavière. Aujourd’hui, une partie du Vogtland se trouve en Tchéquie. Le prince Heinrich Ruzzo né à Lucerne en 1950, avait été marié en premières noces avec Mette Rinde de nationalité norvégienne avec qui il eut deux filles les princesses Henriette et Pauline. Le prince porte aussi le titre de comte de Plauen.

C’est ainsi que la chanteuse du groupe Abba devint princesse Anni-Frid Reuss avec prédicat d’Altesse sérénissime. Les liens avec la famille royale suédoise se resserrent à la faveur de cette union. Anni-Frid connaît bien entendu le couple royal mais ils vont se fréquenter plus régulièrement car le prince Reuss a grandi en Suède et est un ami du roi Carl Gustaf avec qui il aime chasser. Le couple princier Reuss se partage entre Stockholm, sa résidence de Boserup en Scanie et son château de Runsa dans le comté d’Uppland.

Architecte de formation, le prince Reuss réalise différents projets de construction de maisons et de clubs de golf. Le prince et la princesse Reuss s’établissent ensuite au château familial de Fribourg en Suisse. Le prince décède des suites d’un cancer des lymphomes en octobre 1999 à Stockholm à l’âge de 49 ans. Le couple royal suédois fut très présent pour entourer la princesse Anni-Frid qui avait perdu l’année précédente sa fille Ann-Lise dans un accident de voiture dans l’état de New York.

Après 40 ans d’arrêt, le groupe musical se reforme en 2021 avec l’album Voyage. En mai 2022, ils se produisent par hologrammes. Une salle pouvant accueillir 3.000 spectateurs a été spécialement conçue sur le site du Queen Elizabeth Olympic Park à Londres. Le roi Carl Gustaf et la reine Silvia firent le déplacement depuis Stockholm pour applaudir le spectacle.

La princesse Anni-Frid Reuss réside depuis 2019 à Genolier dans le canton de Vaud en Suisse et se consacre à différentes associations caritatives. Elle a retrouvé le bonheur avec Henry Smith avec qui elle vit une partie de l’année à Londres.