Le magazine Bloomberg estime la fortune du duc âgé de 32 ans à 11,9 milliards de dollars, le classant en 163ème position parmi les fortunes mondiales et douzième en Angleterre. La famille des ducs de Westminster est l’un des grands propriétaires terriens du Royaume-Uni. Elle possède presque la totalité des immeubles des très huppés quartiers de Mayfair et de Belgravia à Londres mais aussi des milliers d’hectares de terres agricoles dans le Nord de l’Angleterre et en Ecosse, sans compter 15.000 hectares près de Séville en Espagne.

Les liens entre la famille royale britannique et les Westminster sont très étroits. En plus de fréquenter les mêmes cercles, d’aimer la chasse et d’être voisins à Buckingham, les deux familles sont proches en amitié.

Gerald Grosvenor, sixième duc de Westminster a épousé Natalia Philips, descendante des Romanov par le grand-duc Michel Mikhaïlovitch de Russie. Une première fille voit le jour en 1979, prénommée Tamara. Elle est aujourd’hui mariée à Edward van Cutsem, l’un des meilleurs amis des princes William et Harry. En novembre 1981, naissance de lady Edwina. Le duc et la duchesse de Westminster demande à la princesse de Galles, jeune mariée, d’être sa marraine. En 1982, c’est la duchesse Natalia qui est choisie pour être la marraine du prince William.

Finalement, en 1991, le duc de Westminster devient père de l’héritier mâle tant attendu que pour pouvoir hériter de la fortune familiale. Hugh voit le jour le 29 janvier 1991. Fou de joie, le duc de Westminster déclare à la presse sur le perron de l’hôpital : « Il est né avec la plus longue cuillère en argent dans la bouche mais il ne peut pas se contenter de la sucer. Il doit rendre ce qui lui a été donné ».

Une troisième fille Viola complètera la famille en 1992. Les Westminster ne défrayent pas la chronique et ont toujours opté pour une grande discrétion. Hugh Grosvenor est diplômé de l’université de Newcastle en Sciences de la terre.

En 2013, le prince William demande à Hugh, alors comte Grosvenor, d’être l’un des parrains de son fils le prince George.

William et Catherine bénéficient des largesses du duc de Westminster qui met régulièrement un avion privé à leur disposition pour se rendre au ski avec leurs enfants. Le 9 août 2016, Gerald Grosvenor, sixième duc de Westminster, décède inopinément à l’âge de 64 ans à Preston dans le Lancashire. C’est une terrible épreuve pour la famille si soudée. Hugh devient duc de Westminster à l’âge de 25 ans. Il devient aussitôt l’un des jeunes hommes les plus courtisés du pays.

Le mariage devrait réunir plusieurs membres de la famille royale et de l’aristocratie. Les réjouissances se dérouleront à Eaton Hall, la propriété des ducs de Westminster dans le Cheshire. George, Charlotte et le facétieux Louis de Galles feront-ils partie du cortège des enfants d’honneur ?