La valériane rouge : une plante capable de supporter la sécheresse

La valériane rouge survivra et continuera à fleurir

La valériane rouge est aussi connue sous le nom de lilas d’Espagne. Elle fait partie de la famille des Caprifoliacées, comme le chèvrefeuille. Son nom latin ? Centranthus ruber. Originaire du sud de l’Europe, d’Asie mineure et d’Afrique du Nord, cette vivace est d’une résistance à toute épreuve. Si un hiver rude survient, il n’y a pas de souci à se faire puisqu’elle résiste à du -20°C sans la moindre difficulté. L’été est chaud et sec ? La valériane rouge survivra et continuera à fleurir. Elle atteint 60 à 70 cm de hauteur, parfois un peu plus si le sol est riche. Ses tiges bleutées (elles sont recouvertes de pruine) sont creuses et légèrement cassantes. Le feuillage est lui aussi d’un beau vert de gris et est persistant à semi-persistant en fonction de la rigueur hivernale. Au toucher, les feuilles, relativement petites, sont charnues, épaisses; ce qui explique, en partie, l’excellente résistance à la sécheresse du lilas d’Espagne. Avec le temps, la valériane rouge formera une touffe pouvant mesurer 50 cm de diamètre. À noter que les fleurs d’un beau rouge carmin se montrent de mai/juin à août, qu’elles sont très nectarifères et donc fortement appréciées des insectes butineurs.

Vous ne pouvez pas rater la culture de cette vivace

Le lilas d’Espagne aime les sols secs, rocailleux. Il n’a pas son pareil pour garnir un talus exposé plein sud ou une zone de terre ingrate, là où peu de plantes acceptent de pousser. Par contre, dans un sol argileux ou humide la valériane rouge ne vivra que très peu de temps. La plante produit aussi de nombreuses graines qui lui permettent de se multiplier aisément, du moins dans un sol léger. Même si vous n’avez pas les doigts verts, vous ne pouvez pas rater la culture de cette vivace. Au jardin, elle donnera une touche de naturel à vos massifs, en compagnie d’autres plantes dites de jardin de curé comme les achillées, les roses trémières ou encore les gauras et les sedums. Il est possible de se procurer le Centranthus ruber dans de nombreuses jardineries mais il est également envisageable de récolter des graines dans le jardin d’un ami ou d’un voisin et d’effectuer un semis en place en fin d’été ou au début du printemps.

Le butome ©stock.adobe.com

Plante de la semaine : le butome, vivace aquatique

Une fois n’est pas coutume nous allons mettre à l’honneur une plante aquatique : le butome (Butomus umbellatus). Originaire d’Europe du Nord, le butome, appelé aussi jonc fleuri, est le seul représentant de la famille des Butomacées. C’est une des plus belles plantes poussant dans les zones humides et supportant une profondeur d’eau de -10 à -30 cm. Les étroites feuilles, persistantes et de couleur bronze à l’état jeune, comportent trois arêtes et peuvent mesurer près d'un mètre. Il faut s’en méfier parce qu’elles sont très coupantes. De juin à août, le butome est en pleine floraison et présente à nos yeux des ombelles de 10-12 cm de large composées de fleurs parfumées roses à rose rouge. Elles sont appréciées des insectes butineurs. Sa résistance au froid est excellente puisque des températures de -20°C ne lui font pas peur. Pour une abondante floraison, il est indispensable de planter le jonc fleuri en plein soleil et dans un sol riche (vase, par ex.). Si le butome se plaît, il forme progressivement une touffe pouvant atteindre 60 cm de diamètre. Cette vivace aquatique peut être multipliée par division des touffes adultes. Devenu rare à très rare, le Butomus umbellatus est une espèce protégée en Wallonie et dans certaines régions de France comme le Nord Pas-de-Calais. Si vous voulez en planter dans votre pièce d’eau, sachez que le butome est commercialisé dans de nombreuses pépinières.

L’abeille du lierre ©festock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : l’abeille du lierre

De nombreux insectes butineurs s’intéressent à la floraison du lierre, une floraison de fin d’été. C’est ainsi qu’on peut observer sur cette plante grimpante des bourdons, des abeilles et quelques papillons. L’abeille du lierre (Colletes hederae), aussi appelée collète du lierre, est une abeille solitaire. De la famille des Colletidés, cet insecte ne dépasse guère 13 mm pour la femelle et 10 mm pour le mâle. La durée de vie d’un adulte est étonnamment courte, à peine six semaines. Cette vie est synchronisée avec la floraison du lierre et donc les adultes font leur apparition fin août-début septembre; d’abord les mâles puis les femelles qui seront immédiatement fécondées. L’espèce niche dans le sol ou les talus, de préférence argilo-sablonneux. Il n’est pas rare de rencontrer une grande population, parfois plusieurs milliers de nids, de cette abeille mais chaque nid est indépendant des autres. La Colletes hederae se caractérise par une forte pilosité rousse sur le thorax tandis que son abdomen est sombre avec de larges bandes de couleur chamois. L’abeille du lierre ne possède pas de sac à pollen comme l’abeille domestique mais ce sont les longs poils pourvus de crochets qui permettent à l’espèce de récolter et transporter le pollen. Les larves de la collète du lierre sont nourries exclusivement à partir d’un mélange de pollen et de nectar provenant du lierre.

Le millet à grappes ou millet des oiseaux ©stock.adobe.com

Le saviez-vous ?

Les graminées qui ornent les massifs sont majoritairement des plantes vivaces bien rustiques et de penser ici aux Pennisetum et aux majestueux Miscanthus. Mais saviez-vous qu’il existe aussi des graminées annuelles très décoratives ? Le millet à grappes ou millet des oiseaux (Setaria italica) en fait partie. De croissance rapide mais ne dépassant pas 1,20 m de hauteur, cette sétaire présente un feuillage velu. Entre juillet et octobre, elle développe des inflorescences denses d’abord dressées avant de ployer harmonieusement. Le semis a lieu au printemps et la mise en place au jardin après le 15 mai. Setaria italica est appréciée pour composer des bouquets secs.