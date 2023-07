Poundbury : le village créé par Charles III

Poundbury compte aujourd’hui près de 4.700 âmes. Elle se compose de petits pavillons, de manoirs de style géorgien et d’hôtels de style néoclassique. Un soin particulier a été accordé aux aménagements paysagers. Environ 2300 personnes travaillent à Poundbury dans l’un des 207 magasins, cafés et bureaux du village. Une importante entreprise de céréales y est aussi implantée.

L’intention de base était de réduire l’utilisation de la voiture en encourageant la marche, le vélo et les transports en commun. Selon les désirs de Charles, les routes n’ont pas de marquage au sol. Il n’y a pas non plus de feux de signalisation dans une volonté d’esthétisme. Tout est pensé en fonction de la personne et non de la voiture.

Lorsqu’il était prince de Galles, Charles III n’a jamais mâché ses mots pour dénoncer l’architecture contemporaine et la destruction à ses yeux des rives de la Tamise avec l’édification de hautes tours. Des prises de position à l’époque avant-gardistes qui n’intéressaient pas grand monde et ne se trouvaient que dans quelques lignes des journaux alors que la sortie le même jour de la princesse de Galles faisait souvent quant à elle la Une.

Afin d’éviter des chantiers de voirie à répétition, les conduites de gaz, les canalisations d’eau, les câbles téléphoniques et électriques sont regroupés dans des conduits souterrains uniques. Le tout est entretenu par une société technique spécialisée appartenant aux résidents.

Le roi Charles s’y rend à raison de deux fois par an. La semaine dernière, il est venu en compagnie de la reine Camilla pour inaugurer un buste en bronze de l’artiste Ian Rank-Broadley, de son père le défunt prince Philip sur la place Queen Mum.