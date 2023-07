Un pull emblématique porté par la princesse Diana vendu aux enchères chez Sotheby's

Son style BCBG ne tarde pas à être imité, comme sa coiffure. On est encore loin de l’icône de la mode que deviendra plus tard la princesse mais déjà elle imprime une autre idée de la mode britannique qu’elle dépoussière complètement.

À cette époque, au début des années 80, les tenues portées par les dames de la famille royale à l’exception de la princesse Marie Christine de Kent, épouse du prince Michael, cousin de la souveraine, que la reine Elizabeth II qualifiait d’ailleurs de trop royale, étaient plutôt moquées pour leurs coupes et leurs couleurs, sans parler des chapeaux. Elizabeth II n’avait pas encore trouvé non plus ce style qui fit ensuite sa marque de fabrique jusqu’à sa mort, conseillée lors des dernières années par Angela Kelly.

L’arrivée de la princesse Diana dans le sérail royal, change radicalement la donne de la mode britannique. La princesse fait ainsi appel à de jeunes créateurs alors que les dames de la Cour s’en tenaient presque exclusivement à la maison Norman Hartnell. La princesse Margaret, plus fashion victim que sa sœur, avait un temps fait appel à la maison Dior.

Diana va mettre un point d’honneur à porter des créations britanniques. C’est sous son impulsion que l’on va commencer à connaître de jeunes créateurs comme Bruce Olfield (il a créé la robe de couronnement de la reine Camilla), Catherine Walker, David et Elizabeth Emanuel, et que d’autres émergeront comme Alexandre Mc Queen, Stella Mc Cartney ou John Galliano.

Au fil des ans, la garde de robe de la princesse va s’étoffer pour devenir en soirée de plus en plus glamour. Du 31 août au 16 septembre prochains, la maison de vente Sotheby’s met aux enchères en ligne dans le cadre de la vente “Fashion icons” plusieurs tenues dont un pull porté pour la première fois par lady Diana Spencer un mois avant son mariage en juin 1981.

Il s’agit d’un pull rouge de la firme Warm and Wonderful, dessiné par Sally Muir et Joanna Osborne. La future princesse de Galles le porte lors d’un match de polo auquel participe Charles. Le pull est dessiné avec des moutons blancs et un mouton noir sur fond rouge. Aussitôt, les Anglaises se précipitent pour acheter le même, faisant les bonnes affaires de l’entreprise. Quelques mois plus tard, Buckingham envoie le pull à Warm and Wonderful pour demander de le recoudre ou de l’échanger contre un modèle neuf. C’est ce qui sera fait. Le pull abîmé reste donc en possession de l’entreprise qui en perd sa trace pendant… 42 ans. La princesse porta encore une fois le nouveau pull. Il fut refait à l’identique pour les besoins du tournage de la série “The Crown” et revêtu par l’actrice Emma Corin.

Le pull originel a été retrouvé par hasard il y a quelques mois dans un hangar de l’entreprise de textile. Le pull est estimé par les experts mode de Sotheby’s entre 46.000 et 81.000 € !