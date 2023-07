Les objets ont une histoire : Jules Cesar avait déjà un sac banane !

Très en vogue dans les années 1980, son existence est cependant nettement plus ancienne.

L’homme préhistorique Ötzi, né environ 2650 ans avant JC dans la région de Bolzano en Italie, qui est la plus vieille momie au monde (il était naturellement congelé) et qui fut découvert par hasard le 19 septembre 1991 à plus de 3.000 mètres d’altitude dans le val de Senales en Italie (à moins de cent mètres de la frontière autrichienne…) portait sur lui un petit sac en peau de chèvre dans lequel il mettait sans doute le fruit de sa cueillette. Cette petite besace est probablement l’ancêtre de notre sac banane…

À l’époque de l’Antiquité, le sac banane connut une certaine heure de gloire. Léonidas, Alexandre le Grand et Jules César avaient pris l’habitude de mettre un petit sac autour du cou. Ils le fermaient avec une ficelle ou un cordon en cuir. Ce sac banane renfermait l’un ou l’autre objet personnel. Il était également un signe extérieur d’une certaine puissance.

Au Moyen-Âge (du Ve au XVe siècles) le sac banane passe à la ceinture, on ne le porte plus autour du cou. Il prend alors la forme d’une banane (d’où son nom) et est confectionné le plus souvent en cuir. Il est notamment très répandu dans les régions de l’actuelle Ecosse. Au XVIe siècle, le sac banane est couramment utilisé au Japon.

Aux Etats-Unis, ce sont les Indiens qui portèrent les premiers le sac banane. Pour transporter l’un ou l’autre objet personnel notamment.

Dans notre société moderne, le sac banane montre le bout du nez en 1954 dans une revue de langue anglaise : Sport Illustrated. Il apparaît dans un article rédigé sur les sports d’hiver. Il est notamment proposé aux skieurs qui peuvent ainsi pratiquer leur sport, les poches vides, leurs petits objets personnels bien protégés dans le sac banane. Une bonne idée mais le succès n’est pas au rendez-vous. Et le sac banane végète sans réellement entrer dans les habitudes.

Il faudra attendre les années 1980 pour que le sac banane célèbre sa grande entrée dans la mode occidentale. Avec une fermeture à tirette, à scratch ou à simple poche, le sac banane entre en force dans la décennie du sportswear (tenue de sport) qui s’identifie totalement à la civilisation des loisirs. Il est en tissu ou en cuir, en plastique, en nylon, peu importe, il plaît et devient un élément indispensable des jeunes et des moins jeunes. Femmes et hommes confondus.

À la TV française (Antenne 2), dans une émission très suivie par les femmes (Gym Tonic), de 1982 à 1986, Véronique et Davida motivent les téléspectatrices à faire du sport en répétant des exercices simples qui doivent permettre aux femmes de développer harmonieusement leur corps. Un modèle de sac banane pour la gym sera créé. Il est resté populaire de nos jours.

Une dizaine d’années plus tard, la banane ne passe plus. La mode s’évanouit petit à petit. Mais, en 2009, le sac banane revient brutalement dans le parcours grâce notamment à certains créateurs de mode dont le célèbre Karl Lagerfeld. Et des grandes marques s’en emparent, notamment Gucci qui lance un modèle à près de 1.000 € et surtout Louis Vuitton avec son “sac de ceinture multipocket” à… 3200 €.

De nos jours, le sac banane, même s’il est moins présent, continue son petit bonhomme de chemin et séduit toujours pour son aspect pratique. Certains sacs ont été imaginés pour être portés sous les vêtements. Ils sont principalement destinés aux voyageurs qui souhaitent se protéger des pickpockets.