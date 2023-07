Amélie de Bourbon-Parme est née en 1977 à Paris. Elle est la fille naturelle du prince Michel de Bourbon-Parme, lui-même fils du prince René de Bourbon-Parme (frère de Zita, dernière impératrice d’Autriche) et de la princesse Marguerite de Danemark. Le prince Michel est alors marié à la princesse Yolande de Broglie-Revel mais vit une relation sentimentale depuis de longues années avec la princesse Maria Pia de Savoie, fille du roi Umberto et de la reine Marie José d’Italie, née princesse de Belgique. Sa mère est Laure le Bourgeois. N’étant pas née d’un mariage, Amélie de Bourbon-Parme ne porte pas de titre princier.

En 2001, elle avait publié “Le sacre de Louis XVII” qui retraçait le calvaire des derniers mois de la vie du fils du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, aussi appelé “L’enfant du Temple”. Un roman largement salué par la critique. En 2015, deuxième roman “Le secret de l’empereur” qui revient sur l’abdication de l’empereur Charles Quint et sa retraite au monastère de Yuste.

“L’ambition” est le premier tome d’une trilogie “Les trafiquants de l’éternité”. Il plonge le lecteur dans l’atmosphère de la Papauté de Rome à Florence, faisant halte à la Villa Médicis ou au Palais Farnèse (aujourd’hui, siège de l’ambassade de France), à travers le destin d’Alessandro Farnèse, un jeune aristocrate qui veut devenir cardinal, bénéficiant des faveurs du pape Alexandre VI (né Rodrigo Borgio) dont la maîtresse n’est autre que Giulia, la sœur d’Alessandro…

Alessandro Farnèse (1463-1549) deviendra pape en 1534 sous le nom de Paul III. Le héros de ce roman d’Amélie de Bourbon-Parme, est par ailleurs aussi un de ses ancêtres. Les Bourbon-Parme descendent des Farnèse car leur aïeul Philippe V, petit-fils de Louis XIV, épousa Elisabeth Farnèse. Paul III repose dans la Basilique Saint-Pierre à Rome. Son histoire avait inspiré Stendhal pour son ouvrage “La chartreuse de Parme”.

Amélie de Bourbon-Parme épousa en 2009 le scientifique controversé Igor Bogdanoff. Le mariage civil eut lieu dans le seizième arrondissement à Paris et la réception au château de Chambord. Le couple eut deux fils Alexandre et Constantin. Ils divorcèrent en 2018. Igor Bogdanoff et son frère jumeau Grischka sont morts à quelques jours d’intervalle en 2022 des suites du Covid.

“L’ambition”, Amélie de Bourbon-Parme, Gallimard, 2023, 512 p.