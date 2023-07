Camille Gottlieb, fille de la princesse Stéphanie de Monaco, fête ses 25 ans

Stéphanie de Monaco, déjà mère de Louis et Pauline, a divorcé après un an de mariage de Daniel Ducruet en 1996 après la divulgation de photos le montrant au bord d’une piscine avec une autre femme. Bien que la relation avec Jean-Raymond Gottlieb n’ait pas prospéré, le prince Rainier et le prince Albert ont toujours montré beaucoup de sympathie à son égard. Marié et père d’autres enfants, il n’a jamais accordé d’interview à la presse.

N’étant pas née dans le cadre d’un mariage, Camille Gottlieb ne figure pas dans l’ordre de succession au trône monégasque. Camille va passer sa petite enfance en Suisse et dans les lieux où le cirque Knie pose ses valises. La princesse vit alors une relation sentimentale avec Franco Knie, directeur de ce célèbre cirque. La famille s’installe ensuite dans la station de ski d’Auron dans les Alpes-Maritimes avant de revenir en Principauté. À l’école, elle se distingue par son aisance au cours de théâtre.

La princesse Stéphanie n’a jamais caché qu’elle entretenait une relation fusionnelle avec ses trois enfants. Louis, Pauline et Camille sont eux aussi très complices. C’est d’ailleurs dans le vaste appartement de la princesse sur le Rocher que Pauline et Camille ont passé le confinement.

Depuis ses dix-huit ans, Camille Gottlieb est active sur les réseaux sociaux. Elle n’a pas été à l’abri de réflexions agressives et méchantes sur son physique. La jeune femme a confié avoir perdu plusieurs kilos suite à une reprise en main alimentaire et se sentir désormais bien dans sa peau. Sur certains clichés, ses followers d’Instagram ne manquent pas de souligner sa ressemblance avec sa grand-mère la princesse Grace qu’elle n’a pas connue.

Elle est très amie avec sa cousine, la princesse Alexandra de Hanovre, fille de la princesse Caroline et du prince Ernst August de Hanovre, qui est sa cadette d’un an. Pendant l’absence prolongée de la princesse Charlène, Camille, comme ses frère, sœur et cousins, a été très présente auprès du prince Albert et des jumeaux, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, les accompagnant notamment au Festival international du cirque de Monte-Carlo créé par son grand-père le prince Rainier et dont sa mère la princesse Stéphanie est la présidente.

Camille soutient aussi sa mère dans son engagement au sein de Fight Aids Monaco et l’appui aux malades du Sida. Si sa sœur Pauline a lancé une ligne de vêtements et que son frère Louis, père d’une petite Victoire, travaille dans le domaine du football, Camille est active dans l’événementiel. Avec des amis, elle a fondé l’association Be Safe Monaco, sorte d’équivalent des Responsible Young Drivers, visant à sensibiliser les jeunes à ne pas boire d’alcool avant de prendre le volant.

En cette année 2023 où l’on commémore le centenaire de la naissance de son grand-père le prince Rainier III dit le prince bâtisseur, Camille assiste régulièrement aux côtés des membres du clan Grimaldi aux manifestations d’hommage. C’est d’ailleurs la princesse Stéphanie qui est présidente du comité organisateur. À ce titre, elle a accompagné sa mère et son oncle, le prince Albert, à New York pour célébrer les 30 ans de l’adhésion de Monaco aux Nations Unies. Elle a applaudi sur Time Square le concert conjoint de l’Orchestre des Carabiniers du Prince et du NYPD Police Band.

De retour à Monaco, elle a assisté avec le prince Albert, Louis Ducruet et son épouse Marie au 62e festival de télévision de Monaco.

La famille était à nouveau presque au complet pour visionner au Grimaldi Forum le film “Rainier III par lui-même” réalisé par Yann Antony Noghès avec la voix de Fanny Ardant, montrant si besoin qu’à Monaco la famille, c’est sacré.