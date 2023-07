Coxyde allie sport et tourisme

Le départ de ce défi sportif est donné au centre sportif Hazebeek, pour suivre ensuite un parcours soigneusement balisé. Vous pourrez ainsi vous concentrer pleinement sur votre balade et découvrir de nouveaux endroits.

Prenez de la vitesse et passez devant le magnifique Koksijde Golf ter Hille. Vous aurez une vue imprenable sur les allées herbeuses et les terrains de golf.

Le circuit poursuit sa route le long du canal où vous ressentirez un sentiment de liberté et de calme, en écoutant le clapotis de l’eau. Après le canal, vous atteindrez Wulpen, une région rurale pleine de charme et de caractère.

Le canal entre Oostduinkerke et Wulpen. ©Sofhie Legein - gemeente Koksijde

Et last but not least, l’itinéraire vous mènera à la Nieuwe Basis, un espace récréatif idéal pour faire une pause, retirer ses rollers et reprendre son souffle. Cette NIeuwe Basis n'est autre que l'ancienne base militaire sur laquelle étaient stationnés les célèbres Seekings puis les NH-90 bien connus pour les secours en mer.

Désormais réservée à l'aviation de loisir, le lieu accueille diverses activités en lien avec la nature et la mobilité douce (cyclistes, marcheurs, karting, coureurs, patineurs, et donc patineurs à roulettes). Une interprétation récréative de l’entrepôt emblématique du 40e escadron est également envisagée sur ce site.

Office de tourisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 KoksijdeTél: +32 (0)58 51 29 10 - E-mail: toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.beInfo sur la route et le plan: www.koksijde.be/skeelerroute

Les vingt ans de l'abbaye des Dunes

Toujours dans cette station balnéaire, l'un des endroits les plus emblématiques et les plus anciens, est l'abbaye des Dunes. Le musée Ten Duinen installé dans ses ruines fête cette année ses vingt ans d'existence. Outre l'exposition des objets remontant à l'époque mérovingienne trouvés lors de la restauration de la poste de Coxyde et présentés avec des structures en LEGO®, une grande rétrospective marque cette année 2023.

De nombreuses recherches scientifiques ont mené à de nouvelles découvertes qui font que le musée détient l'une des plus grandes collections de verre plat médiéval en Europe. On vous en raconte l'histoire au travers notamment de photographies. Vingt ans, c'est aussi l'occasion de revenir sur les différentes expositions et autres événements qui ont été organisés. Après ce bilan en 2023, 2024 marquera un nouveau chapitre avec l'expansion du musée à Ten Bogaerde! Et puis, cette visite est toujours l'occasion d'une expérience en réalité virtuelle qui vous permet de vivre comme les moines au XVe siècle.

L'une des découvertes présentées à l'Abbaye des Dunes. ©Ten Duinen

À noter aussi que chaque mercredi soir jusqu'au 16 août, des petits concerts sont organisés sur la terrasse du café de l'abbaye. Et le jeudi après-midi, dans le parc "Pop Up", non loin de là, le jazz ou le folk seront mis à l'honneur.