Vacances en avion: cinq astuces pour profiter pleinement d’un vol en famille

Si voyager dans les airs nous garantit de nous déplacer bien plus rapidement, cela n’en reste pas moins une source de stress pour les parents. Pas toujours évident, de contenir nos petits bouts dans un espace restreint ainsi que les regards agacés des autres voyageurs. Pour nous aider à voler en toute tranquillité, la compagnie aérienne Air Belgium s’est associée à la blogueuse et maman, Lieselot. Maman de quatre enfants, elle parcourt le monde depuis déjà plus de dix ans. Ses nombreux voyages ont fait d’elle une experte lorsqu’il s’agit de voler en toute tranquillité, et cela même avec une grande tribu !

Planifions à l’avance

N’est-ce pas formidable que notre enfant dorme à bord au lieu d’avoir besoin d’être constamment diverti ? Essayons donc de choisir un vol qui corresponde au rythme de sommeil de notre enfant. Les vols de nuit sont certainement la meilleure option.

Un panel de divertissements à bord

Choisissons une compagnie avec des sièges équipés d’écrans individuels, nos enfants pourront regarder leurs dessins animés préférés et se divertir avec des jeux interactifs. Probablement la meilleure clé pour permettre à toute la famille de profiter d’un vol détendu.

Quelques en-cas bonus

Qu’y a-t-il de pire que des enfants qui font une crise car ils ont faim ? Si des repas peuvent être prévus sur certains vols, mieux vaut prévoir quelques en-cas supplémentaires au cas où. Histoire de rassasier les loustics quand leur ventre criera famine. D’ailleurs, en plus de quelques biscuits, prévoyons toujours dans notre sac à main les accessoires que nous pourrions avoir besoin (lingettes, doudou…).

Des vêtements confortables

Habillons nos enfants avec des tenues confortables dans lesquelles ils se sentent bien et prévoyons plusieurs couches. Ça leur permet de s’adapter facilement à la température dans l’avion… et facilite les visites aux toilettes.

De la communication et du calme

Enfin, essayons toujours de privilégier la communication en expliquant à notre enfant ce qui l’attend pendant un vol. Si celui-ci fait une crise à bord, restons calmes le plus possible car il ressent notre stress et ça peut le conduire à être encore plus nerveux.