Achileas Andreas de Grèce : un prince au cinéma

Il est le neveu de la reine Margrethe de Danemark et de la reine Sophie d’Espagne. Il est aujourd’hui le chef de la famille royale grecque depuis le décès de son père en janvier 2023. Après de longues années d’exil, la famille royale fut autorisée à rentrer au pays. Cependant, le prince Paul et la princesse Marie Chantal ne viennent que ponctuellement en Grèce mais y passent tous leurs étés. Leurs cinq enfants ne parlent d’ailleurs pas la langue.

Le prince Achileas Andreas fut baptisé en la cathédrale orthodoxe Sainte Sophie de Londres où la famille s’est ensuite établie. Il a reçu pour parrains et marraines : sa tante la princesse Theodora de Grèce, l’infante Elena d’Espagne (cousine de son père), le défunt prince héritier Kardam de Bulgarie, le prince Guillaume de Luxembourg (frère du grand-duc Henri), la princesse Rosario de Bulgarie, le prince Alexander von Fürstenberg, fils de la styliste Diane von Fürstenberg et alors marié à Alexandra Miller, sœur de la princesse Marie Chantal, et une amie américaine de la famille Véronica Toub.

C’est au cours de ses études au Wellington College dans le Somerset en Angleterre que le prince se découvre une passion pour le théâtre. De retour avec ses parents à New York, il vient de décrocher son diplôme universitaire en arts. Actif sur Instagram, le prince diffuse régulièrement des vidéos où il se met en scène.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il fait une incursion dans le monde du cinéma. Il est ainsi apparu à cinq reprises entre 2017 et 2019 dans la série fleure “Amour, gloire et beauté”. Sa marraine et tante la princesse Theodora de Grèce jouait aussi à cette époque dans la série. À noter que le nom de scène du prince est Achi Miller.

Jusqu’à présent, le grand public ne connaissait que ses aînés sa sœur la princesse Maria Olympia, image de différentes marques de luxe dont Louis Vuitton et qui vient de défiler lors de la Semaine de la Mode à Paris pour le couturier Giambattista Valli, et son frère le prince Constantin Alexios, compagnon de la socialite et bloggeuse britannique Poppy Delevingne.

Le jeune prince apparenté à la plupart des familles royales européennes, mène une existence dorée. Été en Grèce généralement sur l’île de Spetsès, moments de villégiature dans la propriété familiale des Cotswolds en Angleterre, printemps à la plage dans les Hamptons près de New York, hiver à Gstaad ou aux Bahamas dans la résidence de ses grands-parents Miller.

Côté cœur, Achileas Andreas de Grèce est en couple avec Isabella Massenet, fille de Natalie Massenet, fondatrice de “Net-a-Porter”, considéré comme le plus grand magasin de luxe en ligne du monde.