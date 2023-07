Des cactus? Pas uniquement dans les régions désertiques!

La majorité des cactus ne supporte pas la moindre gelée et dans nos régions ces plantes doivent impérativement être cultivées dans des pots, pots qui seront rentrés dès que les températures fléchissent. D’autres acceptent la culture au jardin mais à condition de les protéger de l’humidité hivernale.

Les Opuntia ont toujours été appréciés des cactophiles.

Le Cylindropuntia imbricata est peu connu. Ce cactus produit de fines tiges allongées portant de nombreuses épines. Après de très nombreuses années, la plante peut atteindre plus de deux mètres de hauteur. Elle fleurit rose pourpré. Sa rusticité ? - 15 °C. Les Opuntia ont toujours été appréciés des cactophiles. Ce sont les fameux cactus-raquettes, faciles de culture. Parmi les plus résistants au froid, l’Opuntia humifusa tient sans conteste la vedette. C’est une espèce qui a plus tendance à s’étaler que de prendre de la hauteur. Un pied adulte peut mesurer 80 cm de diamètre pour une hauteur ne dépassant pas les 30 cm. En juillet-août, apparaissent des fleurs jaunes en forme de coupe. L’Opuntia humifusa résiste à - 20°C. L’Opuntia cacanapa “Ellisiana” est plus grand, 1 m de hauteur pour 1,8 m d’envergure, et fleurit jaune tournant à l’orange quand les fleurs fanent. Rusticité : - 15°C. Il en est de même pour l’Opuntia engelmannii dont les belles fleurs jaunes teintées d’orange ne passent jamais inaperçues. Et ce ne sont là que quelques exemples.

Le sol doit être très bien drainé

Tous ces cactus ont besoin de soleil, de chaleur. Un mur exposé plein sud leur conviendra à merveille. Le sol doit être très bien drainé car ils ne supportent pas l’humidité stagnante. Ils peuvent prendre place dans une rocaille. En hiver, il sera judicieux de les protéger des intempéries en leur construisant un “toit” en verre ou en plastique : plus un cactus est au sec, meilleur est sa résistance aux gelées. La plantation au jardin doit se faire au printemps après les derniers risques de gel. Ils auront ainsi le temps de bien s’installer avant l’arrivée de la mauvaise saison. Si de nombreuses plantes n’aiment pas le paillage minéral, les cactus s’en accommodent sans le moindre problème. Vous pourrez donc couvrir le sol avec de la pouzzolane, des pétales de schiste ou encore des gravillons.

La sanvitalia ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : la sanvitalia

De la famille des Astéracées, Sanvitalia procumbens est originaire d’Amérique centrale et du sud des Etats-Unis. Bien vivace dans son habitat naturel, cette plante doit être cultivée en annuelle dans nos régions puisqu’elle ne supporte pas le gel. De petite taille, 15 cm de haut, elle peut s’étaler sur plus de 30 cm. La floraison est très longue, de juillet à octobre, et les petites fleurs jaune orangé se détachent bien du feuillage. Sanvitalia procumbens est très appréciée pour fleurir jardinières, potées et suspensions durant toute la belle saison si ces dernières sont placées au soleil. Il est également possible de l’utiliser pour créer un avant-plan de massif particulièrement florifère. Sa croissance est rapide. Il est possible de se procurer de jeunes plantes dans les jardineries ou sur les marchés printaniers mais le semis est lui aussi envisageable. Il doit s’effectuer en mars, en caissette, à 18-20°C. La levée est assez rapide. Un repiquage est nécessaire avant la mise en place définitive au jardin (après le 15 mai) en respectant une distance de plantation de 30-35 cm. Si vous préférez les couleurs orangées, vous pouvez opter pour le cultivar “Orange Sprite” aux fleurs semi-doubles orange avec un cœur un peu plus sombre. Plus petit que l’espèce type, “Negerkind” ne dépasse guère les 15 cm de hauteur et fleurit jaune. Les Sanvitalia supportent bien la sécheresse.

La scolie hirsute ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : la scolie hirsute

Il existe de nombreuses espèces de guêpes solitaires dans nos régions, certaines présentes depuis longtemps et d’autres qui ont fait leur apparition depuis seulement quelques années. La scolie hirsute (Scolia hirta) est une grosse guêpe noire et velue faisant partie de la famille des Scoliidés qu’il est possible d’observer de juillet à septembre notamment quand elle butine les fleurs du jardin. Cet hyménoptère mesure de 1,5 à 2,2 cm et son corps est noir avec deux bandes jaunes très visibles sur l’abdomen. Ses ailes sont noir bleuté chez le mâle; chez la femelle, elles diffusent des reflets d’un beau violet métallique. Cette guêpe est une précieuse alliée du jardinier. Elle recherche dans le sol et dans les tas de compost les larves de différents coléoptères et notamment celles des hannetons et des cétoines. Après avoir immobilisé la larve à l’aide de son venin, la femelle de la scolie hirsute y pond un œuf. La larve de la scolie va dévorer la larve hôte de l’intérieur avant de tisser un cocon pour la nymphose. Elle y restera jusqu’au printemps suivant quand les températures seront suffisamment douces pour lui permettre de sortir du cocon et s’envoler. À noter que la période de ponte de la scolie hirsute se situe entre la mi-juin et la mi-juillet. Cet insecte apprécie les endroits chauds avec une végétation assez clairsemée. Parmi les fleurs du jardin qu’elle semble apprécier le plus nous trouvons notamment les hélianthèmes et certaines sauges.

Desmodium gyrans, ©stock.adobe.com

Le saviez-vous ?

Le monde végétal est très surprenant. Il en est ainsi du mouvement chez les plantes. Si nous avons tous pu observer l’attitude des Helianthus annuus (tournesol) face à l’astre du jour, saviez-vous que certaines plantes dansent ? Il en est ainsi du Desmodium gyrans, une plante de la famille des Fabacées, comme les pois ou les haricots. La plante qui danse est originaire d’Asie et est aussi appelée sainfoin oscillant mais les indigènes disent aussi qu’elle fait danser ses feuilles comme des serpents. Ses feuilles sont articulées par une rotule qui la fait bouger. Il s’agit d’une technique qui permet à la plante de maximiser l’absorption de la lumière du soleil.