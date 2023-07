Dès 1961, la direction du matériel et de la traction de la SNCF décide de regrouper le matériel historique préservé dans ses dépôts de Chalon-sur-Saône et Sézanne. Ce regroupement permet la publication en 1965 d’une brochure de promotion pour la création d’un musée ferroviaire français.

Toujours en 1961, la ville de Mulhouse offre un terrain à Dornach pour permettre à la SNCF d’exposer les engins représentatifs de son histoire. Le 14 octobre 1969 naît l' « Association du musée français du chemin de fer » dont l’intense lobbying permettra finalement la création de ce splendide musée.

Le poste d'aiguillage de l'ancienne gare de Mulhouse tel que reconstitué au sein du Musée ©Caroline Vanbossel

La Cité du Train abrite depuis 1971 sur 60000 m² une collection française inestimable de plus d’une centaine d’engins et véhicules ferroviaires de toutes les époques. La particularité de ce musée est d’être vivant, varié et didactique.

Vivant car régulièrement des animations sont organisées avec des circulations sur le réseau ou démonstrations de locomotives historiques en fonction de commémorations ou d’anniversaires ferroviaires. Pour les enfants, un petit train de style minier leur permet de s’asseoir dans les voitures et de parcourir en circuit les différentes salles du musée. Certaines locomotives sont didactiques en expliquant le fonctionnement de la puissance de la vapeur d’eau, le rôle de l’embiellage ou le mécanisme de traction.

Varié puisque les locomotives sont présentées selon plusieurs thèmes : une scénographie intelligente dans une ambiance d’époque ressentie par des décors et une mise en scène impressionnante avec lumière tamisée de semi-pénombre : « Le siècle d’or du chemin de fer » couvrant la période de 1860 à 1940 avec des mannequins qui s’illuminent au fur et à mesure des passages des visiteurs. L’autre, plus classique, à la lumière du jour, locomotives rangées et exposées en fonction des années et des trains de légende comme les Trans Europ Express, Mistral et Capitole. Notons que les collections sont régulièrement renouvelées; les modèles changent selon les thèmes d’expositions temporaires; le visiteur ne verra pas souvent deux fois les mêmes pièces exposées.

Mise en scène impressionnante, la locomotive à vapeur couchée afin de pouvoir observer son châssis ©Caroline Vanbossel

Didactique, la Cité du Train permet de comprendre l’essor du chemin de fer en Europe après la révolution industrielle, son rôle pour l’essor économique et surtout d’expliquer l’évolution du mode de traction et les progrès techniques : de la vapeur au diesel pour arriver à l’énergie la plus fiable et la moins polluante : l’électricité, confirmée par l’essor du Train à Grande Vitesse, invention française. On peut se glisser sous une locomotive à vapeur pour admirer ses entrailles. Une exposition permanente intitulée « Les quais de l'histoire » met en scène plus de soixante locomotives de 1844 à nos jours.

Depuis 2014, un espace extérieur offre « Le Panorama ferroviaire » avec maison de garde-barrière, château d’eau et passage à niveau. Un restaurant ferroviaire T.E.E., des expositions de matériels de l'Infrastructure, un réseau de trains miniatures et divers espaces thématiques complètent le parcours dans la Cité du Train.

La Cité de l’Automobile

Mulhouse abrite également dans une ancienne filature de laine, le Musée national de l’automobile, la collection des frères Schlumpf, la plus importante collection au monde avec plus de 500 véhicules. Le parcours muséal a pour objectif de faire découvrir l’évolution de l’industrie et de ses constructeurs en retraçant tous les moments clés de l’automobile au travers de l’exposition de véhicules exceptionnels.

Mulhouse, ville de musées, certes mais chacun nécessite au moins une journée complète de visite relax pour parcourir l’histoire et l’évolution du train et de l’automobile.