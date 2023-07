Les objets ont une histoire : non, le CD n'est pas mort !

Le CD est né d’une collaboration entre deux géants de l’électronique qui décidèrent de travailler ensemble sur un projet bien précis plutôt que de se faire la guerre.

Nous sommes en 1979. Le Néerlandais Philips et le Japonais Sony ont tous les deux l’intention de créer un support capable de stocker de la musique en format numérique. Un Compact Disc autrement dit CD. Les recherches sont coûteuses et ils prennent la sage décision de réunir leurs équipes d’ingénieurs. Ils estiment que le temps du bon vieux vinyle est révolu. Ils veulent un support musical plus compact et plus solide. Leur objectif commun est audacieux et ils savent que ce projet est susceptible de révolutionner l’industrie musicale. S’ils aboutissent, les retombées seront énormes pour les deux sociétés.

Trois ans plus tard, le 17 août 1982, une usine située dans la grande banlieue de Hanovre en Allemagne produit le tout premier CD de l’histoire musicale. On en vendra par la suite des milliards à travers le monde. Le pari de Philips et Sony est réussi !

Pourtant, les débuts du CD sont relativement timorés. Les ventes démarrent timidement. Le public reste attaché à « son vinyle » qui, pour les amateurs, a nettement plus de gueule que ce petit carré en matière plastique. Et puis, il faut acheter un lecteur de CD. Pour certains, l’investissement n’est pas évident.

Résultat, le CD mettra trois ans avant de réellement décoller. Et un groupe rock va lui donner un fameux coup de pouce. Les Anglais de Dire Straits décident d’enregistrer uniquement de manière numérique leur cinquième album (Brothers in Arms). Le succès est au rendez-vous et ce groupe de rock devient le premier à vendre plus d’un million de CD. On peut affirmer que leur album a fait découvrir le CD à de nombreux fans.

Le grand public se met à adorer le CD pour ses qualités évidentes : meilleure qualité de son, petit et maniable donc facile à transporter, durée d’enregistrement deux fois plus importante qu’un 33 tours. Et puis, on peut l’écouter dans sa voiture grâce aux lecteurs qui, au début, n’étaient pas toujours combinés à l’auto - radio et se vendaient indépendamment.

Date importante dans l’histoire de la musique : 1988. Pour, la première fois dans le monde, on a vendu plus de CD que de vinyles… Six ans à peine après la sortie du premier exemplaire. Philips et Sony se frottent les mains.

À lire aussi

Mais douze ans plus tard (2000), le CD commence à boiter. Les ventes déclinent brutalement aux États-Unis. Le vinyle n’a pas encore redressé la tête mais d’autres concurrents, et pas des moindres, ont fait leur apparition. Principalement, l’arrivée des plateformes de streaming, qui permettent d’écouter des morceaux de musique en temps réel sans devoir les télécharger. Et puis, il y a le téléchargement illégal qui fait un mal fou aux ventes de CD.

Aujourd’hui, le CD grimace depuis de longues années. Alors que, dans le même temps, le bon vieux disque microsillon (le vinyle) est revenu dans le parcours. Les collectionneurs et les nostalgiques l’ont remis au goût du jour. En Angleterre, par exemple, en 2022, pour la première fois depuis 1987, la vente des disques vinyles était supérieure à la vente des CD.

Mais le vinyle commence lui aussi à donner des signes d’essoufflement. En 2022, l’augmentation des ventes dans le monde des vinyles 33 et 45 tours n’était que de 4,2 % contre 46,2% en 2020 et 51,4% en 2021. Face à un CD qui frétille et qui est loin d’avoir dit son dernier mot.

En 2020, ses ventes étaient tombées au plus bas aux Ètats-Unis avec un peu plus de 40 millions d’unités contre des centaines de millions à la belle époque. Mais un an plus tard (2021), les ventes du CD aux States étaient remontées à près de 41 millions. Pour la première fois, en dix-sept ans, elles repartaient à la hausse. Pas de doute, le CD n’est pas mort !