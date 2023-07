Prince Andrew et le roi Charles III: le bras de fer pour Royal Lodge, vaste résidence royale dans le domaine de Windsor

Son frère, le roi Charles III, entend le faire partir de Royal Lodge même si de l’avis de l’entourage royal, il ne chassera jamais Andrew de sa résidence mais exigerait alors en contrepartie qu’il prenne tous les frais d’entretien et de fonctionnement à sa charge, ce que le prince Andrew ne peut supporter financièrement. Depuis sa montée sur le trône, le roi Charles s’est fixé comme objectif de serrer les cordons de la bourse, principalement quant aux résidences royales, vendant aussi au passage des chevaux des écuries royales.

Il se dit que le souverain verrait bien son fils le prince William et sa famille habiter à Royal Lodge, résidence plus spacieuse que celle d’Adelaide Cottage où les Galles vivent actuellement également sur le domaine de Windsor.

Depuis plusieurs années, Sarah Ferguson est venue s’établir à son tour à Royal Lodge. C’est là que le prince et son ex-épouse ont passé le confinement ensemble et que Sarah a commencé à diffuser des capsules vidéos (qui ont connu un grand succès) où elle faisait la lecture de livres pour enfants.

Nouvel élément dans ce bras de fer : la convalescence de Sarah Ferguson. L’ex-épouse du prince Andrew et mère des princesses Beatrice et Eugenie, a été opérée pendant plus de huit heures au King Edward VII Hospital de Londres, subissant une mastectomie après une visite médicale de routine qui a permis de découvrir un cancer du sein à un stade précoce.

Les relations entre le roi Charles et son ex-belle-sœur sont tout à fait cordiales. Bien qu’elle n’ait pas assisté au couronnement en l’abbaye de Westminster où les places étaient comptées, Sarah était bien présente lors du grand concert donné à Windsor dans la loge royale. Le souverain a d’ailleurs envoyé un télégramme lui souhaitant un prompt rétablissement. Une convalescence qui est un nouveau bol d’air pour le prince Andrew bien déterminé à rester à Royal Lodge.