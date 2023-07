Malgré cet âge bien au-delà de la retraite, la reine Sonja affiche toujours une mine spectaculaire, une silhouette de jeune fille et un dynamisme à toute épreuve. Pour l’occasion, elle s’est fait photographier dans un atelier à Copenhague où elle avait voyagé pour s’adonner à sa passion artistique pour la peinture.

Sonja Haraldsen voit le jour en 1937 à Oslo. Ses parents sont issus de la bonne bourgeoisie (comme on dit alors) de la capitale norvégienne. Elle croise pour la première fois le prince héritier Harald de Norvège en 1959. Le prince a cinq mois de plus que Sonja. Il a perdu en 1954 sa mère la princesse Martha – sœur de la reine Astrid- emportée par la maladie à l’âge de 53 ans. Une disparition qui ne cicatrisera jamais pour son père le roi Olav. Harald et ses sœurs aînées, les princesses Raghnild et Astrid, ne pouvaient pas évoquer la mémoire de la défunte en famille. Un sujet tabou qui marqua à jamais Harald.

Sonja Haraldsen perd son père en 1959. Des destins similaires qui rapprochent encore davantage les jeunes gens. En 1957, le roi Haakon, grand-père paternel du prince Harald, décède. Né prince Carl de Danemark, il avait été élu roi de Norvège en 1905. Marié à la princesse Maud de Grande-Bretagne, il avait renommé son fils unique Alexander en Olav.

Olav V entend que son seul héritier – il n’est alors pas question que les femmes puissent régner - épouse une membre d’une famille royale. On tente d’ailleurs des approches avec la princesse Sophie de Grèce qui épousera finalement Juan Carlos d’Espagne. Mais Harald n’a qu’une idée en tête : épouser l’élue de son cœur; en l’occurrence, Sonja.

Le bras de fer entre le père (pressé par le gouvernement) et le fils va durer une décennie. Sonja est envoyée en France pour l’éloigner du prince. Elle y apprendra la langue de Molière qu’elle parle encore aujourd’hui couramment. Mais leur amour ne faiblit pas. Comprenant qu’il n’y a pas d’issue à cette relation, Sonja Haraldsen tente de mettre fin à ses jours. C’en est trop pour le prince héritier qui lance un ultimatum à son père : ce sera Sonja ou personne d’autre. Harald ne se mariera jamais et la dynastie s’éteindra.

Le roi Olav finit par céder, appuyé par le gouvernement. Les fiançailles sont annoncées en mars 1968. Le 29 août de la même année, c’est le souverain lui-même qui conduit Sonja à l’autel. Sonja de Norvège va alors jouer le rôle de Première Dame du royaume. Elle donne naissance à une fille, Martha Louise, en 1971, et, en 1973, à l’héritier tant attendu le prince Haakon.

Le 17 janvier 1991, en pleine guerre du Golfe, le roi Olav s’éteint au Palais royal d’Oslo. Harald, en larmes, prête serment devant le Parlement. Sonja devient la première reine de Norvège depuis 53 ans, date du décès de la reine Maud, grand-mère d’Harald.

En 32 ans de règne, la reine s’est fortement investie auprès d’associations d’aide aux réfugiés ainsi qu’auprès des minorités. Au niveau artistique, le Prix reine Sonja d’arts graphiques est l’un des plus importants au monde. La reine est une ardente défenseuse de la culture norvégienne. Elle ne manque jamais l’occasion de mettre en valeur celle-ci que ce soit à l’étranger ou lors de visites de Chefs d’État en Norvège. L’un de ses artistes de prédilection n’est autre que Munch célèbre pour son tableau “Le cri”.

Les anciennes écuries du Palais royal d’Oslo ont été transformées en salles d’exposition et nommées en son honneur. La reine possède une collection personnelle d’art contemporain.

Alors que le roi Harald a souffert de successifs pépins de santé ces dernières années, Sonja est restée le roc de la famille. Lorsque la liaison du prince héritier Haakon avec Mette-Marit Tjessem, mère célibataire d’un petit garçon Marius, est éventée dans la presse, la reine Sonja en tête prend leur défense, se rappelant ses années de douleur avant de pouvoir convoler. Ayant été convaincue des liens solides du couple, Harald et Sonja de Norvège affichent leur soutien total. Le mariage est célébré en août 2001. De cette heureuse union sont nés Ingrid Alexandra et Sverre Magnus. Ingrid Alexandra, âgée de dix-neuf ans, sera un jour reine de Norvège après la modification de la Constitution. Elle est très proche de sa grand-mère. C’est ensemble qu’elles ont fait confectionner la tenue traditionnelle, le bunad de la jeune fille.

Idem lors du mariage de la princesse Martha Louise avec l’écrivain Ari Behn. Auteur à succès, Ari Behn n’a jamais caché ses excès. Plongeant à de multiples reprises dans la dépression, confessant souffrir de troubles bipolaires, il avouait rendre la vie impossible à son épouse et à leurs trois filles Maud Angelica, Leah Isadora et Emma Tallulah, soulignant la constante bienveillance de sa belle-mère la reine Sonja. Martha Louise et Ari Behn divorcèrent en 2017 après quinze ans de mariage. L’écrivain mit fin à ses jours à Noël, en 2019. Harald et Sonja de Norvège assistèrent bien évidemment aux funérailles et furent très présents pour leurs petites-filles.

Les vacances d’été de Sonja et Harald de Norvège se déroulent paisiblement dans leur résidence de campagne. Une escapade dans les fjords en famille, à bord du yacht royal “Norge” n’est pas à exclure. Au cours de ces mois de juillet et d’août, on célèbrera aussi les 50 ans du prince héritier Haakon et de la princesse héritière Mette-Marit. L’occasion de moments en famille que chérit tant la reine Sonja.