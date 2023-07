Elisabeth de Belgique : 10 ans princesse héritière

En dix ans, la princesse est devenue une ravissante et élégante jeune femme. On devine une pointe de timidité à l’instar de son père autrefois mais une parfaite maîtrise de soi lors de ses prises de parole multilingues.

La princesse parle en effet couramment le français (langue parlée en famille), le néerlandais (elle fut scolarisée au Collège bruxellois flamand Sint-Jan Berchmans), l’allemand et l’anglais (après ses deux ans de baccalauréat au pays de Galles).

À l’inverse de sa consœur néerlandaise la princesse héritière Amalia, la princesse héritière de Belgique n’a pas profité d’une année sabbatique au terme de son année de baccalauréat à l’Atlantic College. Ce fut le cas sur l’École royale militaire à Bruxelles avec une formation à la dure d’un an. Au programme comme pour tous les autres élèves, réveil à l’aube, entraînement physique intense avec des séances de tir et des descentes en rappel comme à Marche-les-Dames. La princesse a ensuite pris part au camp annuel d’été où elle a revu ses anciens camarades de promotion et au printemps dernier a subi une séance de mise à niveau avec de nouvelles armes.

La princesse est fort heureusement sportive de base, pratiquant la course, le ski, l’aviron et le trekking.

Elle étudie actuellement au Lincoln College de l’université d’Oxford, ce qui lui permet de revenir plus régulièrement en Belgique. Lorsque les agendas des uns et des autres le permettent, le roi Philippe et la reine Mathilde organisent des sorties culturelles qu’ils affectionnent tant en famille. Au moment de Pâques, la famille royale se rend en Espagne pour continuer sa marche sur le chemin de Compostelle.

La princesse s’est rendue au Kenya et en Égypte sous la houlette protectrice de sa mère la reine Mathilde qui a toujours veillé de très près à l’éducation de sa fille aînée, confiant que le prince Gabriel, le prince Emmanuel et la princesse Éléonore bénéficiaient des mêmes potentiels de scolarité. Ses sorties à l’international pour le couronnement du roi Charles III à Buckingham, aux 18 ans de la princesse Ingrid Alexandra de Norvège à Oslo et au mariage du prince héritier Hussein de Jordanie à Amman, coiffée d’un diadème, ont à chaque fois suscité les éloges et compliments admiratifs de la presse étrangère.

On sait en définitive peu de choses de la vie quotidienne de la princesse, juste ce que le Palais daigne communiquer toujours à bon escient.

Elisabeth de Belgique fêtera en octobre prochain ses 22 ans. Comme l’expliquait la reine Mathilde, il est encore tôt pour savoir ce qu’il en sera après ses études à Oxford. On imagine un autre cursus ou des stages au sein des institutions internationales. Viendra ensuite le temps pour les affaires de cœur mais cela est une autre histoire.