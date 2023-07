10 ans du prince George de Galles

C’est après la visite de la reine Elizabeth – qui attendait la naissance pour partir à Balmoral – au bébé à Kensington Place que les prénoms du bébé sont rendus publics : George, Alexander, Louis, prince de Cambridge. Le baptême est célébré le 23 octobre 2013 par l’archevêque de Canterbury en la chapelle royale du Palais Saint James et non pas dans le salon à musique de Buckingham. Il s’agissait d’un souhait du prince William car c’est en cette chapelle que la dépouille de la princesse Diana a reposé avant ses funérailles.

Comme le veut la tradition anglicane chez les Windsor, le bébé reçoit pas moins de sept parrains et marraines : Hugh Grosvenor aujourd’hui duc de Westminster, Jamie Lowther-Pinkerton (secrétaire particulier des princes William et Harry), Julia Samuel (amie de la défunte princesse Diana), William van Cutsem (ami d’enfance du prince William), Oliver Baker (ami des Cambridge depuis l’université de Saint Andrews en Écosse) et Zara Phillips, cousine du prince William et fille de la princesse Anne.

À l’instar de son père, le jeune prince George va accompagner ses parents en visite en Australie et en Nouvelle-Zélande alors qu’il n’a que huit mois. C’est la princesse Diana qui avait imposé en 1982 de prendre le prince William avec pour un long séjour en Océanie. Un choix finalement validé par Elizabeth II qui allait totalement à l’encontre des habitudes royales. La souveraine elle-même étant parfois partie près de six mois avec le duc d’Edimbourg, le prince Charles et la princesse Anne étant confiés aux bons soins de leur nanny et de leurs grands-parents le roi George VI et la reine Elizabeth. Depuis, il serait inconcevable qu’un petit prince pas encore scolarisé ne soit pas du voyage. Bien mal en a pris en 1988 à Sarah Fergsuon, duchesse d’York qui avait laissé sa fille la princesse Beatrice, âgée de six semaines, en Angleterre pour effectuer une visite en Australie avec le prince Andrew et passer ensuite un séjour privé auprès de sa sœur Jane.

Le prince George ne tarde pas à devenir la petite vedette des Windsor. Les clichés diffusés du petit prince toujours impeccablement vêtu donnent lieu à un grand enthousiasme. Il est scolarisé en maternelle à l’école Montessori Westacre près de la résidence familiale secondaire d’Anmer Hall dans le Norfolk avant de rejoindre en primaire l’école privée Thomas Battersea à Londres.

Depuis sa naissance, le prince George et ensuite la princesse Charlotte et le prince Louis bénéficient de la présence d’une gouvernante d’origine espagnole Maria Teresa Turrion Borrallo, diplômée du très sélect Norland College à Bath. Célibataire et âgée aujourd’hui de 54 ans, elle est clairement un membre de plus de la famille.

Jeune enfant, George était moins turbulent en public que son frère Louis. Il a connu son arrière-grand-mère la reine Elizabeth qu’il appelait “Gangan”. Peu avant le décès de la souveraine, George a déménagé avec sa famille à Adelaide Cottage sur le domaine de Windsor et est désormais scolarisé à l’école privée Lambrook. Pour le moment, les trois enfants du prince et de la princesse de Galles ne sont pas dans des internats comme cela avait été le cas pour les princes William et Harry dès l’école primaire. On évoque avec insistance Eton pour la suite des études du prince George. Bien que la volonté de ses parents soit de lui permettre de mener une vie la plus normale possible compte tenu de son statut, le prince George est déjà associé aux grands événements de la Cour comme le Trooping the Colour, le Jubilé de platine d’Elizabeth II et s’est rendu à titre officiel en Allemagne, Pologne, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie.

Bien que l’aîné de la fratrie, c’est, semble-t-il, sa sœur la princesse Charlotte qui mène le tempo. Il n’est pas rare de voir la fillette lui glisser discrètement de faire ceci ou cela lors d’une cérémonie. Le prince et la princesse de Galles consacrent tout le temps possible pour être auprès de leurs enfants, pratiquant du sport, des promenades, assistant à des rencontres sportives ou encore en cuisinant ensemble.

N’ayant pas connu sa grand-mère paternelle la princesse Diana, il est cependant élevé dans son souvenir comme l’a expliqué le prince William. Carole et Michael Middleton sont des grands-parents très présents, ce qui leur avait été un temps reproché. L’entourage de Charles grognant que George ne voyait pas aussi souvent son grand-père paternel.

Grand-père à cinq reprises, le roi Charles III est évidemment plus proche des enfants des Galles (il se dit que son petit chouchou est le facétieux prince Louis) que de ceux du prince Harry qui vivent en Californie. Lors de son couronnement en l’abbaye de Westminster le 6 mai dernier, le souverain avait choisi le prince George comme page d’honneur. Une tâche symbolique dont le prince s’était acquitté avec brio.

Aujourd’hui deuxième dans l’ordre de succession au trône, George de Galles sera un jour sur le trône en tant que George VII.