Hautvillers, le village de Dom Perignon

Un village bâti autour de l’abbaye

En l’an 650, en plein Moyen Âge, l’archevêque Saint-Nivard de Reims, aurait eu, au cours d’un voyage une vision prophétique : une colombe volant à flanc de coteaux lui indique le lieu où installer le futur monastère. C’est à cet endroit qu’il ordonne la construction de l’abbaye bénédictine Saint-Pierre d’Hautvillers.

Dans la vallée, de nombreux hameaux sont implantés aux bords de la Marne, route échappatoire idéale pour les différents peuples barbares qui, en route vers d’autres contrées, pillent ces villages lors de leur passage.

La communauté “Villare” se lasse de ces attaques et vient fonder en l’an 658 le village “Alta Villare” sur les hauteurs proches de l’abbaye Saint-Pierre. La langue française évolue, mais Hautvillers demeure en français moderne, le “Haut Village” et ses habitants, les “Altavillois”.

L'abbaye bénédictine Saint-Pierre d'Hautvillers domine ce très charmant petit village. ©Caroline Vanbossel

Pierre Pérignon, dit Dom Pérignon, décédé dans l’abbaye Saint-Pierre le 24 septembre 1715, est un moine bénédictin, cellérier qui assurait le contrôle des vignes et des pressoirs de l’abbaye d’Hautvillers. Selon la légende, il aurait développé la méthode de la prise de mousse du vin dite méthode champenoise – et est de ce fait considéré comme l’inventeur du champagne.

À l’époque, les bouteilles étaient bouchées avec des chevilles de bois garnies d’étoupe imbibée d’huile. À la recherche d’un procédé plus propre et plus esthétique, Dom Pérignon aurait eu l’idée de couler de la cire d’abeille dans le goulot des bouteilles, leur assurant ainsi une parfaite herméticité ; mais au bout de quelques semaines, la plupart des bouteilles auraient explosé, incapables de résister à la pression. En fait le sucre contenu dans la cire, en tombant dans la bouteille, provoquait une seconde fermentation, transformant l’acide malique en acide lactique plus carbonique. Un heureux hasard aurait ainsi permis à Dom Pérignon de découvrir la fermentation en bouteille.

Au milieu de la place principale, au croisement des rues Bacchus et de la Porte d’en bas, s’érige le “Café d’Hautvillers” ancienne école de garçon, superbe endroit vivant au centre du village. Café-bar depuis 50 ans, devenu restaurant à l’ancienne, avec une très belle terrasse ensoleillée. Lieu de rencontre, de vie, de convivialité ou d’échange ; autour d’un petit-déjeuner dès 10 h ou au restaurant uniquement le midi : une très belle carte, des plats copieux à des prix tout à fait raisonnables.

Hautvillers, semblable à une pierre précieuse, brille de tous ses éclats. Ici, c’est l’épais feuillage des forêts qui le couronne. Plus loin, des vignes chargées de raisins dont le jus fait briller la coupe de l’éclat des perles. Tel est le portrait de cet endroit magnifique capable de ravir tous les yeux, de charmer tous les cœurs et de vous faire goûter au plaisir d’une coupe de champagne !