Le prince Félix et la princesse Claire: nouveau carnet rose au Luxembourg

Le prince Félix est né en 1984. Il est le deuxième des cinq enfants du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa. Après ses études primaires et secondaires (en partie) à Luxembourg, le prince rejoint le très huppé internat suisse Collège Alpin Beau Soleil à Villars-sur-Ollon où il fait la connaissance d’une élève allemande Claire Lademacher.

Après avoir dû quitter l’Académie militaire anglaise de Sandhurst en raison d’un problème au genou, Félix de Luxembourg effectue des stages dans diverses entreprises puis de 2005 à 2009 intègre le département marketing et relations publiques d’une société suisse spécialisée dans l’organisation d’événements sportifs et culturels. Il décide alors de reprendre ses études. Il suit des cours d’italien à Milan avant d’entamer un bachelor en bioéthique à l’université Regina Apostolorum à Rome.

Claire Lademacher grandit, quant à elle, à Usingen en Allemagne. Elle passe quelques années avec sa famille à Atlanta. Son père est à la tête d’une importante fortune issue de ses affaires dans le monde des technologies. De retour en Allemagne, elle est scolarisée à Francfort avant de rejoindre l’internat du Collège Alpin Beau Soleil en Suisse où elle rencontre le prince Félix. Elle s’inscrit ensuite à l’American University of Paris où elle obtient une licence en communications internationales en 2007. Claire Lademacher, qui est polyglotte comme le prince, travaille à New York, à Munich et à Berlin avant d’obtenir un master en bioéthique avec mention summa cum laude à l’université Regina Apostolorum à Rome en 2009. Elle poursuivra avec un doctorat.

En 2013, le prince Félix épouse Claire Lademacher en la Basilique de Sainte Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en France. La mariée porte une création du styliste libanais Elie Saab, ami de la famille grand-ducale. Les nouveaux époux s’établissent sur le domaine viticole du Château Les Crostes à Lorgues dans le Sud de la France, qui appartient à la famille Lademacher. Le prince se consacre à la production de vins.

En 2014, le couple princier a une fille, la princesse Amalia, née à Luxembourg Ville, et, en 2016, le prince Liam voit le jour à Genève. La même année, Félix et Claire créent la société “Young Empire”, une marque de vêtements, meubles et de décoration destinée aux enfants.

Titulaire d’un doctorat avec sa thèse sur “les aspects éthiques du consentement au don d’organes”, qu’elle a présentée à Rome, la princesse Claire a été accueillie comme chercheur invité au Kennedy Institute of Ethics de la Georgetown University à Washington. Forte de ce bagage, la princesse est l’une des intervenantes dans le groupe de discussion sur l’inclusion des enfants nés du viol lors de la conférence “Stand Speak Rise Up ! ” organisée à l’initiative de sa belle-mère, la grande-duchesse Maria Teresa en 2019.

Après avoir vécu dans le Sud de la France, à Rome et à Genève, la famille est installée à Francfort. Le bébé qui sera septième dans l’ordre de succession au trône, sera aussi le septième petit-enfant du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa après Charles, François, Amalia, Liam, Noah et Gabriel.