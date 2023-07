Les objets ont une histoire: le rocking-chair est bon pour la santé

Le mouvement de va-et-vient du rocking-chair est un moment de détente qui permet de se libérer du stress dans une société où tout va trop vite. Et pourtant, il ne date pas d’hier…

Le rocking-chair a en effet été inventé à une époque où la vie était plus calme qu’aujourd’hui, même si cette époque n’était pas de tout repos. Pour les Américains, l’inventeur du rocking-chair est Benjamin Franklin, le père fondateur des États-Unis qui avait également fait de nombreuses découvertes la plupart en rapport direct avec l’électricité (il inventa notamment le paratonnerre).

Impossible puisque le rocking-chair existait déjà en Angleterre quelques années à peine après la naissance de Benjamin Franklin (1706)… C’est assurément en Grande-Bretagne qu’il est né. Et il s’est notamment développé au sein d’une communauté protestante appelée les Shakers qui prit de l’ampleur vers 1750. Ses représentants étaient particulièrement attirés par le travail du bois. Ils appréciaient le mobilier austère et pratique.

Une partie d’entre eux émigra aux États-Unis vers 1775. Les Shakers aimaient se balancer lentement sur un rocking-chair. Ils les fabriquaient d’ailleurs eux-mêmes. Bien assis, ils étaient, selon eux, en pensée avec Dieu car le balancement du fauteuil leur permettait de diriger leur regard vers les cieux. Un siècle plus tard, en 1860, un menuisier allemand au nom bien français de Thonet donne un véritable coup de fouet au rocking-chair en lançant une production industrielle grâce à son invention du bois courbé.

Bien plus tard, au XXe siècle, le rocking-chair inspire de nombreux designers (Wegner, Charles et Ray Eames, Pedersen, Tapiovaara…) et il entre dans de nombreux intérieurs : salle de séjour, chambre, véranda… Aux États-Unis, dans les années 1930, le rocking-chair était le fauteuil préféré des cow-boys et des fermiers qui aimaient prendre l’air en fumant une pipe ou un cigare à côté de leur porte d’entrée sur la terrasse couverte de leur habitation où ils recevaient même parfois leurs invités.

Le rocking-chair existe toujours aujourd’hui même s’il n’est plus vraiment à la mode dans nos intérieurs modernes. Mais des modèles revisités en bois, en rotin ou en matières plus recherchées connaissent un certain succès.

De nombreux spécialistes recommandent l’utilisation du rocking-chair pour prévenir les maux de dos qui se font moins sentir grâce aux mouvements de bascule qui sollicitent en douceur les muscles du dos qui se relâchent automatiquement.

L’ancien président américain John Kennedy (assassiné à Dallas en 1963), qui souffrait de terribles maux de dos, en partie provoqué par une blessure de guerre, utilisait ainsi un rocking-chair pour calmer ses douleurs. Il en possédait un dans chacune de ses résidences. Un fauteuil à bascule avait même été installé dans l’avion présidentiel Air Force One. Pour faire plaisir à ses amis et à plusieurs chefs d’État étranger, John Kennedy leur offrit un rocking-chair. Et ils apprécièrent tous…

Mais ce fauteuil posséderait également d’autres atouts. En janvier 2019, une étude publiée dans Current Biology, une revue scientifique américaine, indiquait que le bercement du rocking-chair améliore la qualité du sommeil ainsi que la mémoire chez les personnes en bonne santé.