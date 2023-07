Les résidences écossaises de Charles III en Écosse

Ironie de l’Histoire, c’est dans son adoré château de Balmoral qu’Elizabeth II s’est éteinte. Le domaine est ouvert au public et certains cottages peuvent être loués. Raison pour laquelle le roi Charles et la reine Camilla ne s’y installeront pas avant le 15 août.

Ils séjourneront tout d’abord au château de Birkhall, acquis sous le règne de la reine Victoria, leur résidence de prédilection qui se trouve sur le domaine de Balmoral. C’est un endroit qu’ils affectionnent tout particulièrement. Ils y passent une partie de l’été et leur lune de miel s’est déroulée à Birkhall. Pendant la période de pandémie, ils délaissèrent Clarence House à Londres pour se réfugier au calme de la campagne écossaise à Birkhall justement.

C’est aussi un lieu chargé de souvenirs heureux pour le roi Charles. Ainsi, la reine mère résidait régulièrement à Birkhall après le décès de son époux le roi George VI en 1952. C’est elle qui avait veillé à l’aménagement des jardins d’une superficie de 8 000 m². Charles a depuis repris la relève, créant sur cet espace un verger autosuffisant grâce à des collecteurs d’eau.

En 2013, lors de la naissance de son premier petit-enfant, le prince George, Charles avait inauguré un arboretum en son nom, le “bois de George”.

La première semaine du mois d’août du couple royal se passera, quant à elle, au château de Mey, une autre résidence royale sur le territoire de la commune de Thurso avec une vue sur les îles Orcades. Le château que l’on dit hanté a été acquis par la reine mère en 1952. Il est ouvert au public cinq mois par an.

C’est seulement ensuite que Charles et Camilla poseront leurs malles à Balmoral où il est probable qu’ils reçoivent l’espace d’un week-end le Premier ministre Rishi Sunak et son épouse ainsi que le prince William et sa famille. Les petits-enfants de la reine Elizabeth avaient l’habitude de venir quelques jours avec leurs familles respectives, comme en témoignent des photos prises par la princesse de Galles et diffusées publiquement après le décès de la souveraine.