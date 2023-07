L’histoire du diadème des provinces aujourd’hui porté par la reine Mathilde

En février 1927, quatre mois après son mariage avec le prince héritier Léopold de Belgique, la princesse Astrid rencontre le ministre des Finances de l’époque Alban Collignon et la comtesse de Merode-Westerloo qui viennent lui présenter le diadème offert par la population en guise de cadeau de noces. Pour cela, une souscription nationale a été lancée et a remporté un énorme succès. Depuis son arrivée à Anvers en provenance de Stockholm et son effusion – les signes d’affection en public n’étaient alors pas de mise – avec le prince Léopold sur la passerelle du bateau, c’est un véritable coup de foudre qui a eu lieu entre la princesse des neiges et sa nouvelle patrie.

Le diadème dans sa version initiale se présente avec un bandeau, forme de bijou très en vogue dans les années 20-30. Il est surmonté de onze brillants venant du Congo et taillés par des diamantaires anversois. C’est le joaillier Van Bever qui a supervisé le dessin et a réalisé la patine. Ces onze diamants symbolisent en 1927 les neuf provinces du royaume, le Congo belge réunis autour de la Maison royale de Belgique.

Plus tard, Astrid de Belgique, encore duchesse de Brabant, fera ajouter des motifs rhomboïdaux en diamants autour de chacun des diamants. À sa mort précoce en 1935, le diadème dit des provinces reste en possession du roi Léopold III.

Le diadème peut donc se porter de différentes manières : dans sa version complète avec les motifs rhomboïdaux comme sur le dernier portrait officiel de la reine Mathilde, avec les motifs rhomboïdaux mais sans les onze diamants, avec la partie bandeau uniquement, avec la partie bandeau surmontée des onze diamants sans les motifs rhomboïdaux. Le bandeau peut aussi se défaire pour être porté sous la forme de deux bracelets. Enfin, les onze diamants peuvent être portés sous forme de collier.

La princesse Lilian, deuxième épouse du roi Léopold III, qui n’a jamais joui d’un grand attachement populaire, a porté le diadème des provinces mais uniquement dans sa version allégée. Le 15 décembre 1960, sous les voûtes de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles, Fabiola de Mora et Aragon porte le diadème des provinces qui scintille de mille feux et complète à ravir sa tenue créée par le grand couturier Cristobal Balenciaga.

Ce diadème est l’apanage des reines des Belges. À la mort du roi Baudouin, la reine Fabiola le remet à sa belle-sœur la reine Paola qui le portera en de très nombreuses occasions pendant 20 ans. Il a ensuite été transmis en 2013 à la reine Mathilde. À ce jour, l’épouse du roi Philippe dispose de ce diadème des provinces, d’un diadème en diamants en forme de lauriers qui lui a été offert lors de son mariage en 1999 par l’Association de la Noblesse belge et qui peut aussi se porter en collier, et d’un fin diadème en diamants également portable en collier du joaillier Wolfers qui fut offert par le roi Baudouin à la reine Fabiola.

On est bien loin des écrins des cours européennes où l’on compte facilement jusqu’à dix diadèmes différents pour la reine comme c’est le cas en Suède, aux Pays-Bas ou en Angleterre. Les reines des Belges ont eu des bijoux précieux dont des diadèmes mais ceux-ci ont été soit volés, vendus par les héritiers ou dispersés au gré des héritages.

Pour tout savoir sur l’histoire des bijoux de la famille royale belge, l’excellent ouvrage de Christophe Vachaudez “Bijoux des reines et princesses de Belgique” publié chez Racine en 2004 est un ouvrage de référence.