Tomates : quelques conseils de base pour la reine de l'été

Si la tomate pousse dans les terres saines et meubles, elle donne de bien meilleurs résultats dans les terres légères et riches en matières organiques bien décomposées. Grande frileuse originaire d’Amérique du Sud, elle exige une exposition chaude et ensoleillée.

Que dire de l’ébourgeonnage ?

À la base de chaque feuille croissent des bourgeons qui, si on les laisse se développer, donnent des tiges secondaires. Parmi les jardiniers, il y a deux tendances : soit laisser ces tiges secondaires se développer soit les supprimer dès leur apparition. Les deux options sont acceptables mais gardons en tête que si de nombreuses tiges se développent sur un pied, il faudra nourrir la plante en conséquence pour avoir une bonne récolte. Quand les tomates sont installées en plein air, il est également préférable de stopper la végétation en hauteur lorsque les plantes ont émis trois ou quatre bouquets de fleurs. Pour ce faire, il suffit de couper l’extrémité de la tige principale au-dessus de la deuxième feuille située après le dernier bouquet de fleurs.

Une humidité constante

C’est très important afin d’éviter différents problèmes. En gardant une humidité constante du sous-sol (là où se développent les racines et radicelles), on évitera l’éclatement des fruits, un phénomène courant qui n’est pas une maladie mais le résultat d’une simple erreur de culture. Le paillage joue ici un rôle très important et permet aussi de limiter les quantités d’eau utilisées, ce qui est loin d’être négligeable. Lors des arrosages, il faudra toujours éviter de mouiller le feuillage afin d’éviter l’apparition de maladies et notamment du mildiou.

Quelques maladies à surveiller

La plus redoutable est sans aucun doute le mildiou, une maladie favorisée par une forte humidité ambiante et des températures élevées. Seul un traitement préventif à base cuivre est efficace. La mosaïque de la tomate se caractérise par un feuillage avec des panachures jaunâtres ou taches vert pâle. La seule solution sera de détruire les plantes. Des taches brunes sur les tomates encore vertes et la gangrène est là. Ces taches se développent vite et les fruits sont perdus : toujours arroser les tomates au pied pour l’éviter !

Le Dimorphoteca ©Erich Mücke

La plante de la semaine : le Dimorphoteca

Originaire d’Afrique du sud et d’Afrique tropicale, le Dimorphoteca (Dimorphoteca sp) est une plante de la famille des Astéracées. Si elle est vivace dans ses milieux d’origine, il faut la considérer comme une annuelle chez nous vu sa faible résistance au froid (-5°C). La floraison débute fin mai-début juin et se poursuit jusqu’à début septembre. Lors des périodes de chaleur et de sécheresse prolongées, le Dimorphoteca peut prendre une pose dans sa floraison mais dès le retour de conditions météorologiques plus normales, de nouvelles fleurs apparaissent. Cette annuelle a un port dressé et sa hauteur varie de 20 à 50 cm. Il est aussi intéressant de constater que les fleurs s’ouvrent quand il y a du soleil mais se referment s’il pleut, si le temps est sombre ou tout simplement si vous avez commis l’erreur d’installer ces beautés à l’ombre. Il est possible de se procurer des Dimorphoteca dans les jardineries dès le début du mois de mai, mais ce ne sont certes pas les annuelles les plus courantes. Ce sont des annuelles qu’il est facile de semer soit début avril en caissette avec mise en place au jardin dès qu’il ne risque plus de geler ou directement au jardin à partir du 15 mai. Parmi les espèces les plus connues, nous citerons Dimorphoteca sinuata avec ses fleurs rondes d’un orange lumineux chez l’espèce type ou Dimorphoteca pluvialis dont la floraison violet pourpre ne passe jamais inaperçue.

La psylle du buis ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : la psylle du buis

Cet insecte assez discret fait partie de la famille de Psyllidés et ressemble à une très petite cigale. Il possède un abdomen vert tandis que sa tête est grise et ses ailes transparentes. À l’automne, les femelles déposent leurs œufs entre les bourgeons de sa plante hôte. Ces œufs passeront l’hiver sur la plante et écloront au printemps suivant. Les larves sont visibles dès avril et mesurent, en complet développement, 2-3 mm. Ces larves sont reconnaissables à leur aspect cotonneux. Les jeunes pousses attaquées présentent un aspect bosselé et donnent l’impression de s’emboîter l’une dans l’autre. Le feuillage peut être collant à cause du miellat secrété par l’insecte, miellat qui attire les fourmis comme c’est le cas avec les pucerons. Loin d’être aussi redoutable que la pyrale, une forte attaque de psylles peut ralentir la croissance des buis et donner au feuillage un aspect quelque peu terne. Que faire ? Il y a de nombreux prédateurs naturels de ces psylles comme les chrysopes et les syrphes. Si l’attaque est importante, un traitement avec un insecticide à base de pyrèthre résoudra le problème. Il est aussi intéressant de supprimer toutes les pousses infestées.

L’oignon ©stock.adobe.com

Le saviez-vous ?

L’oignon est une plante bisannuelle (elle fleurit la deuxième année) qui aime les sols fertiles et légers. Comme l’échalote l’oignon déteste les sols lourds et humides et le soleil est son allié. Pour profiter des oignons toute l’année, on plantera les bulbes tôt au printemps pour avoir une récolte en juillet. Mais saviez-vous que l’oignon est un des plus anciens légumes cultivés ? Les Égyptiens en consommaient énormément et aucune autre plante n’a été autant représentée sur les peintures des tombeaux égyptiens. Les Romains en mangeaient aussi de grandes quantités car l’oignon passait alors pour accroître la force et le courage des soldats. Intéressant non !