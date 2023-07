Action résiste à tout, même à l’inflation: notre comparatif dingue montre à quel point il est possible de faire de bonnes affaires !

Or, Action propose non seulement des conditions irrésistibles mais aussi du plaisir grâce à l’impression de faire de sacrées bonnes affaires d’une part et au petit truc en plus qu’on n’avait pas idée d’acheter.

En Belgique, ce type d’enseignes est de plus en plus présent. En plus d’Action, on peut compter avec Extra, Trafic, Kruidvaat ou encore d’autres,, plus récemment arrivés commencent à trouver leur place au nord du pays comme Big Bazar, TEDi et Flying Tiger.

On avait envie de tester le mécanisme bien huilé de ces prix cassés chez le géant du genre. Direction la chaussée d’Ixelles à Bruxelles, en sous-sol. Conclusion : c’est dingue. Jugez plutôt.

Pour la rentrée : Bic Soft feel, lot de 3 : 1.49€ (2.94€ Amazon) - colle Pritt colle-tout 100g : 1.99€ (5.45 Club) - Colle Pattex multi-usages, 18g 1.99€ (3.90€ discountoffice).

Friandises : Toblerone au lait, 100g 1.15€ (1.89€ Delhaize) - Bonbons chocolatés Célébrations, 272g, 2.60€ (5.49€ Carrefour) - Cheetos, paquet XL 1.34€ (2.38€ Solucious)

Entretien : Pink Stuff, Oxi Powder, 4.97€ - Assouplissant Silan, Aromatherapy, 1.24l, 3.49€ - Swiffer 24 lingettes sol Dry, 3.69€ - Produit vaisselle Dreft, 430 ml 1.28€ (2.85€ Colruyt) - Febreze Ambipur désodorisant textile, Coton, 500 ml, 3.34€ (4.89€ Di).

Hygiène et beauté : Dentifrice Oral B Complete, 1.79€ (2.79€ Delhaize) - Déodorant Nivea Men, 2.79€ (4.19€ Di) - Dettol, savon main Agrumes, 250 ml, 1.79€ (3.49€ Kruidvaat) - Kleenex Everyday, 8x9pc, 0.95€ (1.29€ Carrefour)

Divers : Sachet Gourmet Perle, pour chat, 0.77€ - Felix Soup'Original pour chat, 6 paquets, 2.49€ (2.99€ zooplus) - Heinz Tomato Ketchup, 3.75€ (12.80€ Amazon) - Rouleau à pâtisserie en bois, 21 cm, 2.99€. (3.95€ Dille&Kamille)