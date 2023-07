Décès du roi Baudoin : l’émotion d’un pays, il y a déjà 30 ans

Par le passé, les Belges s’étaient aussi massés dans les rues au moment du décès du roi Albert I, le roi chevalier en 1934 à Marche-les-Dames et en août 1935 lors de la mort accidentelle en Suisse de la reine Astrid, mais cela est sans comparaison avec l’onde de choc que fut l’annonce de la mort du Roi, un roi qui régnait depuis 42 ans. Pour la plus grande partie de la population, c’est le seul souverain qu’elle avait connu. Celui dont le portrait trônait à l’époque au-dessus du tableau noir dans les écoles.

On estime à plus d’un million les Belges qui ont fait la file en pleine période des grandes vacances d’été en ce mois d’août 1993 pendant des heures (parfois plus de 10 heures) pour se recueillir un bref instant devant sa dépouille installée au palais royal de Bruxelles. Cette marée humaine donna bien des soucis d’organisation logistique aux autorités. Le ministre de l’Intérieur d’alors, Louis Tobback, se résignant face aux caméras de télévision, déclarant que si la Belgique entière voulait être au Palais, c’était sans issue.

Cette émotion collective et sincère fut très commentée à l’étranger. On a en effet été rarement confronté à des deuils d’une telle ampleur. Relevons les funérailles de Sir Winston Churchill, héros de la Seconde Guerre mondiale et avec une dimension planétaire cette fois-là avec le décès de la princesse Diana en 1997, à l’âge de 36 ans.

La disparition d’Elizabeth II en septembre 2022 après avoir pu célébrer son Jubilé de platine de règne, peut se comparer à l’émotion du peuple belge, avec des hommages de dépôts de fleurs et des files interminables pour se recueillir.

Interrogés, les citoyens qui faisaient la file sous un soleil de plomb déclaraient se sentir orphelins, avoir perdu un membre de la famille. Comme Elizabeth II, le roi Baudouin semblait devoir rester immortel. Ce 31 juillet 1993, une page de l’Histoire du Royaume de Belgique se tournait définitivement, la Belgique était d’ailleurs devenue un État fédéral.