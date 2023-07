Le souvenir du roi Baudouin

Dans son discours de Fête nationale 2023 qui coïncidait avec ses dix ans de règne, le roi Philippe a rendu un vibrant hommage à son oncle tant aimé le roi Baudouin en ces termes : “Cet été, nous commémorons un autre anniversaire, les 30 ans du décès du roi Baudouin. Ceux qui l’ont connu se souviendront de son sourire, de son regard et de sa poignée de main confiante. Je sais le bien considérable qu’a réalisé un tel homme autour de lui, par sa foi en l’humain, par son profond souci de chacun et du pays. Il a été et reste un exemple pour beaucoup, chez nous comme au-delà de nos frontières.”