Les relations du roi Charles III avec sa famille élargie

Il n’en reste pas moins que le roi Charles, à l’instar de sa mère, continue d’entretenir des relations proches avec les membres du clan Windsor élargi. Jusque dans les années 80, la Noël se passait tous ensemble à Sandringham. Mais les mariages et les naissances ont au fil du temps restreint les possibilités d’hébergement sur place. C’est pourquoi la reine conviait toute la famille quelques jours auparavant pour un grand repas de Noël à Buckingham Palace. Outre les anniversaires et mariages, tout le clan se retrouvait aussi lors du Trooping the Colour, ce qui est encore le cas aujourd’hui, même si le nombre de membres à apparaître au balcon est désormais réduit.

Parmi cette famille étendue, on retrouve Lady Amelia Windsor, petite-fille du duc de Kent, qui est une influenceuse de mode, Lady Helen Windsor, fille du duc de Kent qui fut longtemps l’image d’Armani et dont le mari Tim Taylor tient une galerie d’art réputée, Lord Snowdon, fils de la défunte princesse Margaret et cousin du roi qui est un ébéniste de renom ou encore Lord Frederick Windsor, fils du prince Michael de Kent.

Le prince Michael de Kent est né en 1942. Il est le troisième enfant du duc de Kent (fils du roi George V) et de la prLncesse Marina de Kent. Six semaines plus tard, son père se tue dans un accident d’avion en Écosse. Le prince a longtemps servi sous les drapeaux avant de revenir à la vie civile et se lancer dans les affaires. Il ressemble à s’y méprendre à son parent le tsar Nicolas II de Russie.

En 1978, le prince Michael épouse la baronne autrichienne Marie Christine von Reibnitz, divorcée et catholique. L’union civile est célébrée à Vienne dans l’attente de l’annulation du premier mariage de la nouvelle princesse par le Tribunal de la Sacre Rote de Rome. Lord Mountbatten et la princesse Anne représentent la reine. Le prince Michael perd sa place dans l’ordre de succession au trône de par ce mariage avec une personne qui n’est pas de confession anglicane. Toutefois, il s’engage à ce que sa descendance soit élevée dans la religion anglicane. Lord Frederick et Lady Gabriella voient le jour en 1979 et en 1981.

Lord Frederick a travaillé un temps comme journaliste notamment pour le magazine Tatler avant de devenir analyste financier pour la grande banque américaine JP Morgan à Londres. En 2009, il a épousé l’actrice britannique Sophie Winkleman avec qui il a eu deux filles Maud et Isabella. Le couple a vécu au début de son mariage à Los Angeles avant de revenir à Londres. Leurs filles ont été scolarisées dans le même établissement scolaire que le prince George et la princesse Charlotte Thomas’s Battersea à Londres avant que la famille de Galles ne déménage sur le domaine de Windsor.

Depuis 14 ans, Sophie Winkleman, Lady Frederick Windsor, a continué sa carrière d’actrice sans que cela ne pose aucun problème. Ironie de l’histoire, elle a joué le rôle de la princesse Eleanor dans la série The Palace. Victime d’un accident de voiture qui la laissa immobilisée durant de longs mois, Sophie Winkleman confia qu’elle avait pu compter sur l’appui de Charles alors prince de Galles, qui faisait livrer des plats préparés par les cuisines de Clarence House.

Lors de la dernière édition des courses hippiques d’Ascot, Lord et Lady Frederick Windsor ont assisté à l’une des journées dans la loge royale en compagnie du roi Charles. La complicité entre eux n’était pas feinte, preuve que malgré cette volonté de famille royale restreinte, le souverain n’en conserve pas moins d’excellentes relations familiales.