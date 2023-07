C’est en 1960 que Marta Chavarri voit le jour à Madrid. Elle est la fille de don Tomas de Chavarri y del Rivero et de dona Matilde de Figueroa y Gamboa, petite-fille du comte de Santo Floro et arrière-petite-fille du comte de Romanones. Marta est l’aînée de la fratrie composée d’Alvaro, Isabel, Maria et Gonzalo.

Don Tomas de Chavarri est ambassadeur. La famille vit donc au gré de ses postes diplomatiques successivement en Suisse puis aux États-Unis. En 1979, dona Matilde succombe à une hémorragie cérébrale à l’âge de 37 ans.

En 1982, Marta qui est devenue une ravissante jeune femme épouse don Fernando Falco y Fernandez de Cordova, marquis de Cubas. De 21 ans son aîné, Fernando Falco dirige à cette époque le Royal Automobile Club d’Espagne. Il est un proche du roi Juan Carlos avec qui il fut scolarisé adolescent. Le général Franco avait en effet souhaité que le prince Juan Carlos, fils aîné du comte de Barcelone, prétendant au trône d’Espagne depuis la mort en exil à Rome du roi Alphonse XIII, étudie en Espagne. Une classe avait alors été créée, composée de jeunes garçons issus de l’aristocratie.

Le mariage est l’événement de la saison. Il est célébré au palais de Mirabel.

Devenue marquise de Cubas, Marta va faire la Une de la presse de cœur. Il faut dire que la jeune marquise accapare tous les regards. Elle a un style bien à elle. Veste cintrée, pantalons moulants souvent en cuir et souvent chaussée de bottes. Une “it girl” avant l’heure dans une Espagne qui commence à s’ouvrir et qui vit pleinement sa movida.

Elle reçoit dans le milieu des années 80 le titre de Lady Espana qui a aussi été décerné avant elle à la duchesse d’Albe. Le couple court les mondanités et accorde régulièrement des interviews. Un fils unique, Alvaro, naît de cette union. Le frère de Fernando, Carlos marquis de Grinon est marié à cette époque en secondes noces avec Isabel Preysler, socialiste et ex-épouse du chanteur Julio Iglesias. Autant dire que les deux frères et leurs épouses accaparent toute l’attention.

En 1988, des rumeurs de séparation commencent à se répandre, mais le marquis et la marquise de Cubas démentent. Il faudra attendre la parution du magazine Hola pour que le mariage vole en éclats. On y voit la marquise sortant d’un hôtel de Vienne en compagnie du financier Alberto Cortina, jusque-là inconnu du grand public. Père de trois fils, il est marié à Alicia Koplowitz, marquise de Bellavista, l’une des plus grandes fortunes d’Espagne, mais qui mène une vie si discrète que personne ne la connaît alors qu’elle est avec sa sœur Esther, marquise de Casa Peñalver, notamment à la tête de la chaîne de magasins “El Corte Ingles”.

Esther Koplowitz est quant à elle mariée avec Alberto Alcocer, cousin d’Alberto Cortina. Les deux hommes gèrent en fait le patrimoine de leurs épouses respectives et ont fait fructifier les affaires. Cet adultère en Une du magazine Hola provoque dans la foulée les divorces d’Alicia et d’Esther dont les unions battaient de l’aile depuis longtemps, mais qui prennent alors la décision d’éjecter leurs époux et de recontrôler leurs affaires.

En février 1989, la revue Interviu publie des photos prises au cours de l’été précédent à la discothèque “Mau-Mau”. Marta est vêtue d’une robe Ungaro mais ne porte pas de sous-vêtements, ce qui se voit parfaitement sur les clichés. Le scandale est énorme, surtout dans les hautes sphères. On apprendra plus tard qu’il s’agissait d’une opération menée pour contrer une fusion bancaire dans laquelle était impliqué Alberto Cortina et qui ne vit jamais le jour.

En décembre 1991, Marta se remarie avec Alberto Cortina. Même si leur relation sentimentale s’était déjà tarie, le financier mit un point d’honneur à épouser la jeune femme en raison du scandale dont elle avait été bien malgré elle un pion.

Le mariage ne dure pas longtemps. En 1995, c’est le divorce. Alberto Cortina, grand seigneur, continua à payer une importante pension alimentaire et offrit un appartement à Madrid à Marta.

Clin d’œil du destin, le marquis de Cubas se remaria en 2003 avec Esther Koplowitz, sœur d’Alicia qui fut l’épouse d’Alberto Cortina…

Marta mit ensuite un point d’honneur à disparaître des radars. Elle avait vécu pendant dix ans une véritable traque journalistique. On lui connut encore 2-3 relations sentimentales stables mais qui terminèrent toutes en rupture.

En 2020, Fernando Falco, marquis de Cubas, décéda des suites d’un arrêt cardiaque. Son fils Alvaro releva le titre. Jeune homme discret, il a professionnellement très bien réussi dans le monde des affaires. Il est marié avec Isabella Junot, fille de Philippe Junot, qui fut le premier époux de la princesse Caroline de Monaco. Marta fit une exception et sortit de sa retraite pour apparaître au mariage de son fils. Lors de son divorce, Marta avait laissé son fils aux bons soins de son père. Leurs rapports s’étaient réchauffés au fil des ans.

Il y a six semaines, Alvaro et Isabella ont accueilli leur premier enfant, une fille prénommée Philippa en l’honneur de son grand-père maternel. Marta avait eu le bonheur de la connaître. C’est la dernière apparition de l’ex-Marquise devant les caméras où elle murmurait être ravie de son nouveau statut de grand-mère. Le 21 juillet 2023, elle a été retrouvée inanimée à son domicile de Madrid par un membre de son personnel. Elle avait 62 ans. Selon les premières indications, elle aurait souffert d’une hémorragie cérébrale qui avait déjà emporté sa mère en 1979. Marta qui se préparait à partir en vacances avec une amie, se plaignait ces derniers jours de maux de tête.

La mort inopinée de la belle ancienne Marquise l’a remise une dernière fois sur le devant de la scène qu’elle avait tant fui ces dernières années.