La Côte d’Albâtre vaut de l’or: des falaises d’Etretat à la ville du Havre, deux destinations incontournables

La région est connue mondialement grâce aux falaises d’Etretat, un des sites les plus visités de France ce qui ne va pas sans poser problème pour la quiétude des habitants et le confort des touristes. En effet, lors des périodes de grande fréquentation, la ville est littéralement envahie par un flot de voitures et stationner devient problématique. Il en va de même pour la visite des falaises dont la découverte suscite d’immenses chapelets de visiteurs.

Mieux vaut donc, quand cela est possible, décaler sa visite à des périodes plus creuses de l’année. Car il se pose également la préservation du site. Formées sous l’eau il y a plusieurs millions d’années, les falaises semblent éternelles mais elles n’en demeurent pas moins fragiles et sont en constante mutation : le vent, les marées, l’infiltration d’eau de pluie, le gel puis le dégel les fragilisent : l’érosion provoque des éboulements réguliers et le retrait de la falaise. Un projet de labellisation nationale Grand Site est en cours. Il permettra de mieux valoriser et préserver le site.

Dans cette optique, ainsi que pour la sécurité des promeneurs, il est ainsi demandé de rester sur les chemins balisés et de ne pas ramasser de galets sur la plage, ces derniers servant de rempart naturel contre les tempêtes.

Quinze jours avant Lindbergh

Les falaises d’Etretat ont de tout temps fasciné les imaginations. C’est dans l’Aiguille creuse, un piton rocheux situé face à la porte d’Aval, au sud d’Etretat, que Maurice Leblanc situe le décor d’une des plus fameuses aventures de son héros Arsène Lupin. Et c’est depuis les falaises que furent aperçus pour la dernière fois, en 1927, les aviateurs Nungesser et Coli, partis pour une traversée de l’Atlantique dont ils ne revinrent jamais. Quinze jours plus tard, Charles Lindbergh réussissait l’exploit dans le sens inverse.

À une heure de route environ d’Etretat se trouve Le Havre. Changement radical de décor. Nous nous trouvons dans une grande ville, deuxième plus grand port de France et qui est bien moins d’être victime du surtourisme. Ce n’est pas une raison pour la négliger. Entièrement détruite en septembre 1944 par les bombardements américains, la ville fut reconstruite en partie grâce à des capitaux alloués par l’Oncle Sam qui entendait ainsi payer sa dette. Cela a permis de faire appel à de grands architectes comme Auguste Perret puis Oscar Niemeyer et Jean Nouvel. Cela a valu au Havre d’être inscrite au Patrimoine mondial de l’Humanité pour la modernité de sa reconstruction.

La catène de containers est devenue l’un des monuments emblématiques de la ville. ©GDM

C’est vrai que Le Havre a de quoi intéresser le visiteur curieux qui ne recherche pas que les bains de mer (encore que sur ce plan, il y a ce qu’il faut du côté de Sainte Adresse.)

Pour bien comprendre cette ville, il faut commencer par visiter l’appartement témoin Perret. Le saut dans le temps est garanti. Vitrine des créateurs des années cinquante dont les formes inspirent encore les designers actuels, cet appartement offre des volumes et une distribution très contemporaine, une luminosité étonnante. Séduction assurée.

Le Volcan de Niemeyer

On montera aussi au 17e étage de la tour de l’Hôtel de Ville afin de comprendre la géographie de la ville. Le panorama est à couper le souffle. On aperçoit les courbes blanches du Volcan de Niemeyer (Théâtre et bibliothèque), baptisé ainsi en raison de sa forme, l’avenue Foch (les Champs Elysées havrais) débouchant sur les deux tours de la Porte Océane et bien sûr la tour lanterne de l’église Saint-Joseph, l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture du XXe siècle.

Le Volcan, haut lieu culturel du Havre dû à l'architecte Niemeyer. ©alexandre rety

Face aux jetées du port, premier musée reconstruit après-guerre, conçu au départ comme musée Maison de la Culture, inauguré en 1961 par André Malraux, ce bâtiment conjugue toujours soixante ans après son ouverture, élégance et modernité. Ses collections impressionnistes (fruit d’acquisitions, de legs, de dons, de dations) sont les secondes de France après celles d’Orsay. Le mouvement fauve y est aussi dignement représenté : Dufy, Friesz, Marquet, Derain, Van Dongen… Autant dire que sa visite est un incontournable.

Le Havre n’est pas seulement une vitrine de l’architecture moderne. C’est aussi une ville qui s’est ouverte à l’art sous l’inspiration de son ancien maire Antoine Rufenacht et de son successeur actuel Edouard Philippe. C’est ainsi que le parcours Un été au Havre permet d’arpenter les rues de la ville à la découverte d’œuvres d’art d’une grande originalité.

La Narrow House, une des oeuvres qui parsèment Le Havre. ©GDM

Comme Le Havre est un port de mer, une visite du bassin s’impose à la découverte des navires d’aujourd’hui, essentiellement de gigantesques porte-conteneurs venant d’Amérique du Sud ou d’Extrême Orient mais aussi pétroliers et navires de croisière car Le Havre est une escale importante du tourisme maritime. Richard Mermin et Charles Furic à la barre du Ville du Havre vous attendent sur le ponton d’embarquement de la digue Olsen. Ils vous emmèneront au plus près de ces géants des mers

Siège du gouvernement belge

Au Havre, la plage est en ville ! Depuis la gare ou le centre-ville, en voiture, à pied ou en tramway s’y arrêtant en mode terminus, la plage longue de plus de deux kilomètres est immanquable, incontournable et cela en toutes saisons. La promenade de la plage du Havre s’étend jusqu’au “Bout du monde” à Sainte Adresse, les baigneurs s’arrêteront probablement avant, à proximité de l’Estacade, ou des bars-restaurants à la vue imprenable. On rappellera que c’est à Sainte Adresse que s’est réfugié le gouvernement belge entre 1914 et 1918. Une plaque sur le bâtiment commémore cet épisode ainsi qu’une statue du roi Albert Ier.

Le bâtiment qui abrita le gouvernement belge en 1914. ©GDM

On l’a compris, loin d’une image de port austère et gris, la ville s’est métamorphosée en une cité où il fait bon vivre, animée et conviviale, avec une offre culturelle riche et parsemée en outre de bonnes tables. Epinglons Le Chat bleu à Sainte Adresse, bistrot bio, Les fauves, le restaurant du Muma, Chez André, une adresse très recommandable dans le quartier du port ou dans un registre haut de gamme, Les enfants sages ou le Lyonnais.

Comment venir ?

Pour venir au Havre, le train constitue un moyen pratique avec de nombreuses fréquences depuis Paris. La ville dispose d’un réseau moderne et efficace de tramways qui permet de se déplacer facilement. Le vélo est également une bonne alternative facilitée par le relief plat de la ville. Etretat dispose d’une gare sur la ligne de Paris. Vu les difficultés de circulation et surtout de parking dans la ville, c’est une solution à prendre en compte. En voiture, on empruntera l’autoroute Bruxelles-Paris jusqu’à Amiens avant de bifurquer vers l’ouest.

Adresse utile

Le Havre et Etretat disposent d’un office de tourisme commun.

Le Havre Etretat Normandie Tourisme, 186 boulevard Clemenceau, BP 649, 76059 Le Havre, 00.33.2.32.74.04.04.

Bureau d’information d’Etretat, Place Maurice Guillard, 76790 Etretat, 00.33.2.35.27.05.21

Cinq bonnes raisons de venir sur la Côte d’Albâtre

Le Clos Lupin

Dans le parc aux charmes étranges de la maison de Maurice Leblanc, le Clos Lupin s’est transformé en repaire de gentleman cambrioleur. À l’accueil, il vous est remis le matériel indispensable à la découverte d’un itinéraire scénographique avec le plus grand des voleurs. Huit étapes, dans l’imaginaire et la féerie, s’enchaînent minutieusement dans une décoration début du siècle.

Les Jardins d’Etretat

Les Jardins d’Étretat se déroulent en différents espaces, ayant chacun un charme qui lui est propre, mais réunis par une seule et même inspiration. C’est pourquoi, quel que soit l’angle de vue, c’est l’impression de la forte unité d’un dessin d’ensemble qui domine. Les jardins offrent enfin au visiteur une ouverture exceptionnelle sur le paysage qui les entoure, lui découvrant une perspective imprenable sur la mer, la plage et les falaises.

La Maison de l’Armateur

Rare témoin de la vie havraise au XVIIIe siècle, cette maison-musée, construite par l’architecte des fortifications du Havre, recrée l’ambiance très particulière d’une riche demeure bourgeoise. Avec sa façade typique de l’architecture Louis XVI et son architecture intérieure soignée, la Maison de l’Armateur retrace la vie d’un grand négociant et édile, Martin-Pierre Foäche (1728-1816).

Le Volcan

L’extrémité ouest du bassin du commerce du Havre s’achève sur Le Volcan, espace culturel havrais et scène nationale, œuvre d’Oscar Niemeyer, finalisée en 1982. À l’emplacement du Grand Volcan, la scène nationale Le Volcan poursuit son activité de diffusion et de production de spectacles vivants. Dans le Petit Volcan, une vaste médiathèque municipale a ouvert ses portes avec le souci que chacun s’y sente à l’aise.

L’église Saint-Joseph

Véritable œuvre votive à la mémoire des victimes de l’anéantissement du Havre, Saint-Joseph célèbre du haut de ses 107 m, la renaissance d’une ville qui s’impose comme la porte d’entrée maritime de la France, dotant ainsi l’édifice religieux d’une autre vocation, plus profane.