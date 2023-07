Le Pajottenland en Citroën 2CV ou en Vespa

Le territoire de cette région est celui de l’ancienne seigneurie de Gaasbeek et des villages environnants, région agricole fort exploitée faisant partie de la ceinture verte autour de Bruxelles. Le paysage vallonné caractéristique se reflète dans la dénomination des collines aux noms tels que Suikerenberg (Mont de sucre), Congoberg (Mont du Congo), IJsberg (Mont de Glace), Zwijnenberg (Mont des Cochons) et même Putberg (Mont du puits). Le point culminant de la région se situe à 112 mètres à Kester. Le paysage convient aussi bien aux moulins à eau qu’aux moulins à vent.

Avec une vue unique sur le grand Bruxelles, vous y découvrirez de vastes paysages, parcs, forêts, jardins cachés, châteaux majestueux, auberges et domaines riches en patrimoine. Le Pajottenland inspire les artistes depuis des siècles. Le brabançon Pieter Brueghel l’Ancien s’en servait déjà comme décor pour ses chefs-d’œuvre, dont la célèbre église de Sint-Anna-Pede représentée dans le tableau “La Parabole des aveugles” peint en 1568.

Sans oublier que le Pajottenland est le berceau de la gueuze et de la kriek. Des brasseries telles que Drie Fonteinen, Lindemans, Boon et Oud Beersel élaborent ces bières acidulées et éternellement pétillantes. La fermentation spontanée crée une sensation gustative qu’on ne trouve nulle part ailleurs.

Pajot Expérience, une aventure en Vespa dans une région très agricole autour de Bruxelles.

Pajot Expérience, en Citroën 2 CV ou en Vespa Piaggio

Cette perle du Brabant flamand mérite d’être découverte de façon originale. C’est ce que propose Stijn Heylens et sa société Pajot-Expérience depuis 2015 : des parcours originaux et didactiques à travers le Pajottenland en Citroën 2 CV décapotable, Vespa Piaggio 50 cc ou vélo électrique. Amoureux de sa région, natif de Gooik mais installé à Lennik, Stijn vous prépare avec une très grande attention votre séjour en vous menant vers divers panoramas, villages et autres centres d’intérêt.

Un GPS programmé vous propose 4 différents parcours à suivre ; à midi un copieux panier gourmand (25 € p/p et 32 € p/p avec bulles) composé de produits du terroir vous incitera à un pique-nique bucolique en nature brabançonne. Autre originalité, le menu en étapes : 3 arrêts successifs sur votre parcours pour 60 € (apéritif, plat local et dessert dans 3 établissements différents).

Les itinéraires sont réellement inédits : on découvre le Pajottenland autrement à travers les champs, les sentiers, les bois et surtout les prairies. Je n’ai jamais croisé autant de troupeaux de vaches de ma vie en un jour, bien plus qu’en Suisse, mais malheureusement sans cloches tintantes.

La location d’une 2 CV revient à 170 € pour une demi-journée, et 230 € pour un jour complet. Pour un team building réussi, entre amis ou en couple, la location d’une des 20 Vespa revient à 74 € par jour (49 € le matin et 54 € l’après-midi), et un vélo électrique est loué pour 30 € la journée.

Vivre la Pajot-Expérience, c’est une excursion intéressante et un accueil chaleureux qui méritent le détour : www.pajot-experience.be