Les altises, petites mais redoutables

Les minuscules bêtes en question sont des altises, des coléoptères de couleur généralement noire et ne mesurant que quelques millimètres. Elles sont aussi appelées puces de terre parce qu’elles sont dotées de deux pattes postérieures très développées leur permettant de sauter lorsqu’on les dérange.

Un cycle bien déterminé

Les altises adultes hibernent sous un tas de feuilles mortes ou tout simplement sous terre. Elles refont surface en avril-mai pour pondre au pied des plantes ou sur les tiges et feuilles. Ces œufs vont donner des larves qui vont se développer à l’intérieur des tiges et des feuilles. Essentiellement de couleur jaune, ces larves peuvent mesurer 6 à 7 mm. Elles deviennent adultes un peu plus tard en début d’été, et leur travail de consommatrices insatiables se poursuit plus ou moins longtemps selon la météo puisque ces insectes apprécient les étés secs et chauds. Dès qu’elle sort de son hibernation, l’altise va se ruer sur les semis que vous venez de faire et sur les jeunes plants que vous avez mis en place : choux, moutarde, radis, navets, roquette, betteraves… Elles peuvent anéantir vos efforts en perforant toutes ces pousses bien tendres qui auront bien du mal à s’en remettre.

Quelles solutions ?

Si votre jardin est sensible aux attaques d’altises, il est vivement conseillé de ne jamais enfouir des engrais verts comme le colza ou la moutarde. Une rotation des cultures est aussi à mettre en place afin de limiter les risques d’infestations : pas de plantes de la famille des Brassicacées (choux, navets, radis…) au même endroit pendant 2-3 ans. Comme les altises n’aiment pas l’humidité, il vous faudra penser à arroser généreusement vos jeunes plantules tout en gardant le sol humide grâce à un bon paillage. À noter, et c’est là chose moins connue, les altises semblent ne pas apprécier la présence de la menthe auprès de leurs plantes favorites. La mise en place d’un voile anti-insectes peut aussi se révéler efficace s’il est placé avant la sortie des altises de leur phase d’hibernation. Si les attaques sont de moyenne importance une décoction de sureau sera utile et si vraiment l’attaque est d’ampleur il faudra vous tourner vers un insecticide végétal, le pyrèthre.

L’Herbe-aux-écus ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : l’Herbe-aux-écus

Les lysimaques (Lysimachia sp) font partie de ces beautés végétales qu’il est impossible de rater, des beautés de la famille des Pimulacées. La Lysimachia punctata est courante dans les massifs et appréciée pour sa longue floraison jaune (juin à août). Quand elle se plaît bien chez vous il vous faudra peut-être la limiter, car elle a une légère tendance à occuper de plus en plus d’espace. Mais l’espèce qui nous intéresse ici est une lysimaque couvre-sol : Lysimachia nummularia ou “Herbe-aux-Ecus”. Cette vivace parfaitement rustique (-30°C) ne dépasse guère les 4-6 cm de hauteur. Ses feuilles sont arrondies et portées par des tiges qui courent sur le sol et s’enracinent au niveau des nœuds, ce qui permet à la plante de couvrir une superficie proche du m² après quelques années. Les petites fleurs jaune d’or se montrent de juin à septembre et se détachent bien du feuillage. Cette espèce aime les sols légèrement acides et surtout très frais voire humides. Plantée au bord d’une mare, elle cachera rapidement les bords inesthétiques de la pièce d’eau. Vous aimez les feuillages dorés ? La Lysimachia nummularia “Aurea” vous comblera de bonheur avec ses petites feuilles d’un jaune très doux, verdissant quelque peu en cours de saison. C’est un excellent couvre-sol pour les endroits mi-ombragés du jardin, car en plein soleil son feuillage a tendance à brûler.

Le poisson d’argent ou lépisme. ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : le poisson d’argent ?

Petite exception avec cet insecte qui ne vit pas dans le jardin mais bien dans nos maisons. Le poisson d’argent ou lépisme (Lepisma saccharina) doit son nom aux écailles brillantes qui recouvrent son corps, lui donnant ainsi un aspect métallique, argenté. Relativement petit – 1,25 cm –, il possède un corps aplati se terminant par trois filaments pointus. Sa tête porte deux grandes antennes et ses pattes sont très courtes. Cet insecte bien particulier est aptérygote, ce qui signifie qu’il n’a pas d’aile. De mœurs nocturnes il fuit instantanément la lumière en se déplaçant à la manière d’un poisson ! La femelle pond entre 10 et 100 œufs, déposés un par un dans des fissures. Les jeunes poissons d’argent sont de couleur blanche et ne prendront la teinte argentée qu’un mois plus tard. Le lépisme affectionne les endroits sombres, chauds et humides de la maison. On le rencontre dans les cuisines, les salles de bain, les caves, mais aussi là où il y a une fuite d’eau. Cet insecte mange quasiment tout : sucre, farines, céréales, mais aussi papier, insectes morts et moisissures. Il n’est pas dangereux pour l’homme, mais pour éviter une invasion il suffira de passer l’aspirateur régulièrement, de garder propres les endroits où règne une certaine humidité (machine à laver, lave-vaisselle…), de réparer les fuites d’eau, de ne pas laisser de miettes ou de microaliments dans les tiroirs, armoires et autres.

la mouche possède, malgré son minuscule cerveau, 100 000 neurones ©stock.adobe.com

Le saviez-vous ?

En été, les mouches sont nombreuses et souvent très agaçantes. De plus ces insectes sont considérés comme sales et donc particulièrement indésirables. Mais saviez-vous qu’une mouche possède, malgré son minuscule cerveau, 100 000 neurones et est dotée d’incroyables pouvoirs ? Elle est notamment capable de marcher au plafond la tête en bas parce que ses pattes sont pourvues de coussinets adhésifs ce qui permet à la mouche de s’accrocher sur n’importe quel support. Ses yeux comptent 3 000 facettes, chacune orientée dans une direction différente : la mouche a une vision à 360 degrés ! Elle est capable de voler très vite, de changer de direction tout aussi rapidement ou de faire du vol stationnaire. Étonnant, non ?