Les objets ont une histoire : Barbie a 64 ans et elle n'est pas sur le point de prendre sa retraite !

Dans les années 1950, Ruth constate que sa petite fille ne s’intéresse plus aux poupées au corps de bébé qui lui sont offertes. Elle préfère jouer avec des poupées en papier qui ressemblent à une petite fille des années 1950. Sa maman a alors l’idée de créer une poupée à l’allure des nouvelles amies en papier de sa fille et qui serait différente des poupées classiques mises en vente sur le marché. Une poupée qui prendrait tout simplement la forme d’une petite fille des temps modernes. Un soir, elle en parle à son mari Elliot qui repousse l’idée d’un revers de la main. “Les petites filles adorent les bébés”, lui lance-t-il. “Elles ne joueront jamais avec une poupée qui leur ressemble.” Mais Ruth Handler est têtue. La famille part ensuite en vacances en Suisse et, en se promenant dans une rue commerçante, le cœur de Ruth se met à battre très fort. Elle vient de tomber nez à nez avec le modèle de poupée dont elle rêve et qui lui sourit dans la vitrine d’un magasin de jouets. Cette poupée est en réalité la reproduction d’un personnage d’une BD très répandue en Allemagne et qui est publiée par le puissant quotidien populaire Bild Zeitung. Elle s’appelle Bild Lilli.

De retour aux États-Unis, Ruth Handler crée une poupée ressemblant à Bild Lilli, mais avec un design américain. La nouvelle poupée est toujours blonde et mignonne, mais elle semble plus joyeuse que Lilli. Ruth l’appelle Barbie, le diminutif de Barbara, le prénom de sa fille. Quelques mois plus tard, le 9 mars 1959, avec la bénédiction de son mari, enfin convaincu, Ruth présente sa poupée Barbie au Salon du Jouet de New York. Son nom officiel est Barbie Millicent Roberts. Le succès est immédiat et 350 000 exemplaires sont vendus la première année. Deux ans plus tard (1961) Ken (en référence à Kenneth, le fils de Ruth), le petit ami de Barbie, voit le jour.

Malgré son nouveau design, Barbie ressemblait toujours assez fort à Bild Lilli, à telle enseigne que le créateur allemand de Lilli attaqua Mattel en justice pour violation de droits d’auteur. Après des négociations, Mattel racheta en 1963 les droits d’auteur pour la somme de… 21 600 dollars (environ 200 000 dollars de nos jours). L’affaire du siècle quand on sait que Barbie lui a déjà rapporté des milliards de dollars ! La poupée Barbie est considérée comme étant le jouet le plus vendu de tous les temps…

La première Barbie, d’une hauteur d’environ 30 centimètres, était revêtue d’un maillot de bain noir et blanc. Elle était vendue au prix de 3 dollars. Barbie fut assez rapidement mise à toutes les sauces. Le modèle le plus vendu est probablement la Barbie Totally Hair dont les cheveux touchent presque le sol. Elle fut créée en 1992.

La poupée blonde se décline ensuite sans cesse, elle représente des centaines de métiers différents, on l’habille comme on le souhaite grâce à des sets de vêtements et d’accessoires. Une Barbie noire voit aussi le jour.

Aujourd’hui, alors qu’elle a 64 ans, Barbie, dont la maman Ruth est décédée en 2002 à l’âge de 86 ans, a été vendue à plus d’un milliard d’exemplaires aux quatre coins du monde, et ne compte certainement pas prendre sa retraite. Cinquante millions d’exemplaires continuent à être vendus chaque année.

Un film américano-britannique, tout simplement appelé “Barbie”, coécrit et réalisé par la réalisatrice américaine Greta Gerwig, vient tout juste de sortir en salle. C’est un projet que la société Mattel avait en tête depuis 2009 et qui avait capoté à plusieurs reprises. L’actrice Margot Robbie est Barbie et Ryan Gosling s’est transformé en Ken. Barbie est inévitablement le personnage central de ce film. Elle vit à Barbie Land et en est expulsée. Elle se met alors à chercher le bonheur dans le monde des humains. La suite au cinéma… Et le succès se dessine puisque ce film est le meilleur démarrage cinématographique de l’année en Amérique du Nord.

Barbie a inspiré des créateurs célèbres comme Christian Dior, Versace ou Oscar de la Renta. Ils ont imaginé des tenues de haute couture réservées à Barbie. En 1986, le célèbre artiste américain Andy Warhol a offert à son égérie, le créateur de mode Billy Boy qui collectionnait les poupées Barbie (il en possédait plus de 11 000), un portrait en sérigraphie de Barbie vendu en 2014 chez Christie’s pour la somme de près d’un million de dollars.

Savez-vous que Barbie a été la première poupée à voyager dans l’espace dans un vaisseau américain en 1965 ? Si la Barbie la plus chère, vendue aux enchères, est un modèle de 1965 qui a été acheté chez Christie’s en 2006 pour 13 374 €, une Barbie vintage peut se négocier aujourd’hui aux alentours de 100 €.