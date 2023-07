Nos meilleures astuces pour développer l’autonomie de vos enfants

Doser notre aide

Il est normal d’aider un enfant dans ses actions au quotidien. Il n’est pas encore en pleine capacité de sa motricité et puis bien sûr, certaines tâches peuvent être dangereuses et sont réservées aux adultes. Néanmoins, une aide utile n’est pas synonyme de “faire à la place”. Laisser l’enfant faire tout seul, c’est l’aider dans son processus d’apprentissage par l’expérience : il a l’opportunité d’apprendre à faire, de pratiquer, de se tromper et de recommencer pour se perfectionner. Autrement dit, quand nous faisons quelque chose que notre enfant sait déjà faire, nous entravons son développement naturel. Essayez donc uniquement de l’aider quand il est en difficulté. Pensez également à toujours montrer plutôt qu’à faire à sa place. Tout en veillant à le surveiller, le but n’est pas de le laisser faire n’importe quoi ou de se mettre en danger. Et n’oubliez pas, quand un enfant apprend, il n’est pas rapide. C’est normal !

Encourager les initiatives

Renforcer la confiance en soi est un facteur clé pour inciter les enfants à prendre des initiatives. Le sentiment de confiance est nécessaire pour agir. De fait, les enfants confiants sont plus enclins à prendre des risques et à essayer de nouvelles choses. Les erreurs font partie de l’apprentissage, aussi pensez également à les encourager pas uniquement pour leurs résultats, mais aussi pour leurs efforts. Vous renforcerez leur confiance en eux. N’hésitez d’ailleurs pas à leur formuler des demandes et des attentes adaptées à leur âge et à leurs compétences pour les stimuler toujours plus.

Adapter l’environnement quand c’est possible

L’apprentissage des enfants est favorisé dans un environnement sûr et adapté à leurs intérêts qui suscite la curiosité et invite à l’exploration. Lit au sol, vêtements à portée de main… Plus l’environnement de votre enfant sera adapté à lui, et plus il aura la possibilité d’expérimenter ce qui l’entoure. Laissez-lui du temps et de l’espace et alors vous verrez, il déploiera ses ailes.

Laisser l’enfant faire des choix

Si les parents pensent qu’il est de leur devoir de contrôler leur enfant, en réalité il a également sa part de décision à prendre. De fait, il n’en reste pas moins un individu à part entière qui doit avoir un pouvoir sur sa vie. Un enfant qui peut faire ses propres choix n’est pas uniquement passif et tributaire des autres. En fonction de sa maturité et de son âge, ses décisions seront différentes. Vous pouvez commencer par le laisser choisir ses tenues pour se rendre à l’école, ses repas, pour ensuite le responsabiliser un peu plus en le laissant sélectionner ses options dans son parcours scolaire. Bien entendu, il est également de votre devoir de lui imposer certaines limites et de vous assurer qu’il ne fait pas d’erreur colossale. Tout est une question de juste dosage !