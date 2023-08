Les objets ont une histoire : un parasol pour les visages pâles !

Dans la Grèce antique et à Rome, le parasol est également bien présent. Notamment au Forum, la principale place publique de la Rome antique, située entre les collines du Capitole et le Mont Palatin où les citoyens romains se retrouvaient pour régler des affaires commerciales, organiser des mariages, des fêtes religieuses, des combats de gladiateurs ou encore parler de politique. On y rendait aussi la justice. En plein soleil, les parasols étaient bien utiles à ceux qui s’y trouvaient.

La tente solaire, qui, aujourd’hui, protège notamment les terrasses (des brasseries, restaurants et habitations privées) ou les vitrines des magasins, est une déclinaison du parasol individuel. Et elle ne date pas d’hier…

Le Colisée de Rome, cet immense amphithéâtre qui pouvait accueillir jusqu’à 50 000 personnes, était en effet recouvert d’une grande toile appelée vélum qui recouvrait l’ensemble des gradins comme les toitures de nos stades de football les plus modernes. C’est incontestablement la toute première grande tente solaire au monde. Elle était énorme : 25 000 mètres carrés… Un exploit pour l’époque ! Et ce furent des marins, habitués à hisser la voile, qui installèrent ce vélum. D’autres constructions de l’époque bénéficièrent également d’une tente solaire, les arènes de Nîmes notamment mais elles étaient moins imposantes. L’avantage de cette tente est qu’elle protégeait les spectateurs du soleil mais aussi du mauvais temps. Mais le vélum était rarement entretenu et souvent il se dégradait.

Le parasol était souvent jadis un symbole fort de la classe la plus puissante. En Chine, le rang d’un souverain mandarin correspondait au nombre de couches qui constituaient son parasol… De manière générale, en Asie, l’ombrelle blanche était un symbole de souveraineté. Quant aux pharaons de l’Égypte ancienne, ils étaient intronisés sous un parasol, pas uniquement pour les protéger du soleil mais aussi pour marquer leur puissance.

Au Moyen Âge, le parasol était considéré comme un symbole de l’autorité dans l’Église catholique, qui était un acteur majeur en Occident à l’époque. En réalité, depuis l’époque babylonienne, les seigneurs et les rois sont presque toujours protégés par des ombrelles : le doge de Venise, le calife de l’Égypte mamelouke, le pape de Rome, le sultan du Maroc, les rois et les princes d’Occident. En France, Catherine de Médicis (1519-1589) transforme le parasol en accessoire de mode porté par les pages.

Est-ce parce que les hommes se sont plus méfiés du soleil que de la pluie que le parapluie ne vit le jour que bien après le parasol ? Probablement. Jusqu’au XVIIe siècle, les hommes se protégeaient de la pluie à l’aide de grandes capes et de chapeaux. Jusqu’au jour où un parasol, constitué d’une toile cirée, fut utilisé pour éviter d’être mouillé par la pluie. Dans le même temps, le parasol continuait son petit bonhomme de chemin face au soleil, brûlant ou pas.

Au début du XXe siècle, l’ombrelle apparaît sur les plages de la Mer du Nord où les aristocrates et les bourgeois avec leurs épouses et souvent une partie de leur personnel (les nounous qui s’occupent des enfants) se prélassent sur le sable fin. Certainement pas pour y bronzer comme aujourd’hui. En effet, à l’époque, les gens, qui affichaient un teint bronzé, étaient essentiellement des ouvriers qui travaillaient à l’extérieur et qui étaient souvent marqués par les attaques du soleil. Et ils étaient considérés comme appartenant à la classe sociale inférieure.

Donc, les riches devaient impérativement se protéger des rayons du soleil pour conserver leur teint clair. Et ils se cachaient derrière des ombrelles…

C’est grâce aux congés payés qui virent le jour en 1936 que le parasol se démocratise principalement sur de nombreuses plages européennes où il cohabite avec les cabines de plage qui ont succédé aux roulottes.

Dès les années 1960, le parasol devient un objet banal et, progressivement, il est mis à toutes les sauces : formes diverses, dessins et coloris multiples… Les toiles en acrylique sont plus efficaces et des parasols, dont la toile filtre les UV, qui assurent une meilleure sécurité de bronzage, apparaissent sur le marché. Entretemps, le parasol est aussi devenu publicitaire. Des marques célèbres croisent ainsi le fer sur les plages et dans les jardins.

Objet utile symbolisant le farniente, le parasol a inspiré de nombreux artistes, peintres, cinéastes et photographes. Et aussi des écrivains, Françoise Sagan notamment.