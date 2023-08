Quatre campings où dormir au plus proche de la nature en famille en Belgique

Recreatieoord kikmolen

Ce camping situé à Maasmechelen est implanté en bordure du parc naturel Kempen-Maasland, où des points d’eau et des pistes cyclables offrent une ambiance bucolique. Le domaine se trouve également à deux pas du parc national Hoge Kempen, un paradis de la randonnée unique et une réserve naturelle de taille européenne. Dans le camping en tant que tel, vous retrouverez une plaine de jeux pour les plus petits, ainsi qu’une piscine avec plusieurs toboggans destinés à toute la famille.

Glamping Adventure Valley

Vous avez déjà entendu parler du glamping ? Il s’agit littéralement de camping glamour ! Autrement dit, allier les plaisirs de la nature au confort ! Le domaine de Durbuy vous propose de séjourner dans des tentes luxueuses qui s’apparentent plus à des petits chalets. Vous y trouverez tout le confort d’une chambre d’hôtel avec une superbe vue sur la vallée. Le plus, c’est que vous serez à deux pas du parc Adventure Valley, où vous pourrez vous adonner à de l’accrobranche, découvrir des plaines de jeux, le kayak, les parcours filet ou encore les vias ferratas. Une expérience unique adaptée à tous les âges et à tous les niveaux.

Le camping hirondelle

Situé aux portes des Ardennes, à 40km de Liège, ce camping dispose d’un parc aquatique. Il est composé de trois piscines extérieures chauffées et d’une piscine couverte, ainsi que d’une douzaine de toboggans. Si les plaisirs aquatiques ne sont pas votre tasse de thé, vous pouvez également opter pour une partie de pétanque, de tennis, de basket, de foot, de ping-pong, de minigolf, ou même de pêche à la truite. Il y en a pour tous les goûts !

La ferme Dôrloû à Wodecq

Ici, on retrouve à peine douze emplacements où planter sa tente. Vous l’aurez compris, l’idée est de vous plonger dans un cadre bucolique au cœur du Pays des Collines. En plus de profiter de la quiétude des lieux, vous partagerez votre emplacement avec des vaches, des lapins, des poules, des cochons ou encore des brebis. Vous pourrez également vous régaler à l’épicerie de la ferme 100 % biologique.