6 huiles essentielles pour débuter: les conseils d’une spécialiste

1. Le tea tree

"Anti-infectieuse, antifongique, antivirale et antibactérienne, c’est la première à avoir ! Elle a très peu de contre-indications et s’utilise pour les enfants également."

En interne comme en externe, elle a de nombreuses utilisations de par son pouvoir d’anti-infectieux à large spectre.

Quelques utilisations: nettoyage et désinfection de plaies et coupures, hygiène buccale et prévention des caries, maux de gorge, acné…

2. La lavande vraie

"Cicatrisante, tranquillisante, elle est beaucoup utilisée en pédiatrie."

Les pouvoirs de la lavande, très relaxante et apaisante pour la peau et le système nerveux, sont efficaces pour de nombreuses douleurs internes et externes. Elle a également de grandes vertus réparatrices épidermiques.

Quelques utilisations: anxiété, insomnie, stress, coups de soleil, brûlures, piqûres d’insecte, problèmes de moustiques…

3. La gaulthérie

"Elle travaille à la fois sur toutes les articulations et les muscles. C’est un anti-inflammatoire très puissant."

À appliquer mélangée à une huile végétale et non pure à cause de son effet chauffant, elle est l’alliée des sportifs et des aventuriers.

Quelques utilisations: courbatures, douleurs musculaires et articulaires, tendinites, arthrite, rhumatismes, crampes, contractures, migraines…

4. La menthe poivrée

"Elle est salutaire en cas de mal des transports ou de migraine. Elle est aussi un bon analgésique."

Elle possède également de fortes propriétés stimulantes (pour la circulation, l’esprit, la fatigue, l’estomac…) digestives et réfrigérantes. C’est la compagne idéale des vacances !

Quelques utilisations: mal de transport/mer/altitude, nausées, problèmes digestifs, somnolence, manque d’énergie, entorses et douleurs articulaires, mal de tête et migraine…

5. Le basilic

"C’est un antispasmodique incroyable, d’une grande aide pour travailler sur les allergies." Le basilic est aussi un décontractant du corps et de l’esprit, et un puissant antistress naturel. Il agit rapidement sur le système nerveux et apaise en profondeur. À utiliser diluée pour éviter les irritations.

Quelques utilisations: antistress, réparateur de sommeil, règles douloureuses, spasmes dus au stress, crampes…

6. Le palmarosa

"Puissant antifongique et anti bactérien à large spectre, l’huile de palmarosa est idéale contre les mycoses et infections."

Également antivirale et antiparasitaire, elle renforce le système immunitaire et stimule les cellules de la peau. Drainante lymphatique, elle soigne aussi les infections cutanées.

Quelques utilisations: mycoses, transpiration excessive, affections cutanées (plaies, eczémas…) et gynécologiques, stress, fatigue, cellulite, acné, imperfections de la peau, pellicules…