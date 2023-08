Du temps des terrasses à l’aéroport, où les familles allaient en excursion pour “voir” les avions

Le premier survol du territoire de Bruxelles date de 1910 autour du Cinquantenaire, avant le célèbre meeting d’aviation tenu à Stockel dans le cadre de l’Exposition universelle de 1910. Le 4 août 1914, les troupes allemandes envahissent la Belgique. À la recherche d’un terrain pour construire un hangar à zeppelins, elles s’installent sur une plaine située à cheval entre Haren et Evere. Après la signature de l’Armistice le 11 novembre 1918, l’aviation militaire belge utilisera ce terrain et l’infrastructure ainsi abandonnée par l’occupant.

Le 10 mai 1940, les troupes allemandes envahissent à nouveau la Belgique et prennent possession du champ d’aviation dans le but d’y diriger des bombardements sur Londres. Après l’invasion, les Allemands commencent rapidement la construction d’un terrain d’aviation sur le territoire de la commune de Melsbroek, non loin de l’aérodrome de réserve de l’armée belge à “Steenokkerzeel.”

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le centre de gravité de l’aviation civile se déplaça : entre 1947 et début 1949, toutes les compagnies aériennes régulières quittèrent Haren et l’aéroport civil de Melsbroek fut inauguré officiellement par le Prince régent le 20 juillet 1948.

En 1956, le ministre des Transports, Edward Anseele, décida de construire un nouvel aéroport, Melsbroek devenant trop petit pour absorber, notamment, le flot de touristes attendus pour l’Expo universelle de 1958. Les travaux de terrassement commencèrent en avril 1956 et de nombreuses maisons furent alors expropriées pour permettre l’expansion de l’aéroport. Le 30 mai 1958, le tout nouveau complexe aéroportuaire était remis officiellement à la Régie des Voies Aériennes.

Ticket payé 5 francs belges pour accéder aux terrasses de Zaventem en juin 1963. ©Archives Frans Van Humbeek

Les terrasses de l’aéroport

Au début du XXe siècle et certainement dès 1910, l’aviation éveillait la curiosité, tout le monde tenait à admirer les opérations aériennes de ces curieux engins volants. Après paiement d’un ticket “visiteur” dont le dernier tarif connu était de 5 francs, chacun pouvait admirer le trafic aérien ou saluer une dernière fois un proche sur le départ, depuis diverses terrasses implantées sur les toits ou le long des aires d’embarquement.

Cette proximité du public avec les aéronefs était fort appréciée, et de nombreuses familles partaient le dimanche en excursion pour simplement “voir” les avions.

Le site moderne de Zaventem se composait de deux jetées (Finger Nord et Sud) avec couloirs menant aux avions et surplombés d’une longue promenade couverte : une magnifique terrasse offrant une vue imprenable sur tout le trafic aérien, encore mieux que les espaces actuels d’observation (spotter-corner) situés dans les champs en dehors du périmètre protégé.

Hélas, le lundi de Pâques du 16 avril 1979, trois Palestiniens attaquaient à la grenade, du haut de la zone visiteurs du hall des arrivées, des passagers qui débarquaient d’un vol en provenance d’Israël, avec un bilan de 12 personnes blessées.

Rapidement des filets et des vitres pare-balles seront installés dans le terminal 58, et l’accès aux célèbres terrasses ne sera plus autorisé.

Lors de l’extension des terminaux aéroportuaires, la jetée Nord sera démolie en janvier 1995 et celle du Sud en juillet 2005, l’aéroport de Bruxelles perdant ainsi ses dernières terrasses d’observation des avions.