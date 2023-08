Frederika de Grèce : la reine de fer

C’est en 1967 que Constantin de Grèce, jeune roi sur le trône depuis 1964, doit quitter le pays suite à un échec de contre coup d’État pour renverser le régime militaire en place depuis le printemps. Il a beaucoup été disserté sur l’inexpérience du souverain en raison de sa jeunesse mais aussi de la mauvaise influence de sa mère la reine Frederika, accusée d’avoir précipité la chute de la monarchie.

Retour sur le destin de celle appelée la “reine de fer”. La princesse Frederika de Hanovre voit le jour à Blankenburg en 1917. Elle est la fille d’Ernst August de Hanovre, dernier duc régnant de Brunswick et de la princesse Viktoria Luise de Prusse, fille du dernier empereur allemand.

La princesse grandit en Autriche. Son frère aîné, Ernst August, est le père du prince Ernst August de Hanovren époux de la princesse Caroline de Monaco. Devenue adulte, Hitler a de grands projets matrimoniaux (en vue d’élargie les alliances du pays) pour la princesse qu’il verrait bien épouser le futur roi Edward VIII qui n’a pas caché sa sympathie pour l’Allemagne. Mais le projet n’aboutit pas. Étudiante à Florence, Frederika fait la connaissance du prince Paul de Grèce, fils cadet du roi Constantin de Grèce. De seize ans son aîné, il est destiné un jour à monter sur le trône de Grèce car son frère n’a pas de descendance. Après un refus initial du duc de Brunswick en raison de la différence d’âge, le mariage est célébré à Athènes le 9 janvier 1938. La population se montre frileuse quant à son accueil de la princesse en raison de ses origines allemandes dans une période où le bruit des bottes commence à se faire entendre.

Le mariage est une parfaite réussite sur le plan privé. Trois enfants naissent : Sophie, Constantin et Irene. La famille royale prend le chemin de l’exil en Égypte et en Afrique du Sud lors de la Seconde Guerre Mondiale. Depuis un demi-siècle, ces périodes d’exil se succèdent mais comme le souligne Frederika “Les rois de Grèce reviennent toujours."

À l’issue du conflit mondial, c’est la guerre civile dans le pays. Un référendum donne une majorité pour le retour de la monarchie. En 1947, le roi George décède inopinément. Paul et Frederika deviennent roi et reine de Grèce. Le couple royal se déplace dans toute la Grèce dont certaines régions sont alors très difficiles d’accès. Il n’est pas rare de voir la reine vêtue des costumes régionaux sur le dos d’un âne, seul moyen de locomotion. Frederika veut offrir l’image d’une famille royale unie et proche de la population.

La famille ne vit pas au Palais royal d’Athènes, aujourd’hui devenu le parlement mais sur le domaine de Tatoi dans la banlieue de la capitale au centre d’un vaste domaine forestier. On y mène une vie plus bourgeoise que royale comme le relate le prince historien Michel de Grèce qui, orphelin, vécut avec son oncle et sa tante.

Frederik vit pleinement son statut de reine. Elle se déplace lors de la guerre civile sur les lignes de front pour encourager l’armée nationale. Elle s’investit aussi dans le domaine caritatif et mène une diplomatie parallèle avec des chefs de gouvernement de pays alliés de la Grèce. La reine occupe un peu trop de terrain aux yeux des membres de la classe politique grecque. Surtout, depuis la Constitution de 1952, elle assurerait la régence du royaume en cas de décès de son époux et dans l’attente de la majorité de leur fils Constantin.

Preuve de sa grande influence au-delà des frontières de Grèce, la reine Frederika fait la Une du magazine américaine “Time” en 1953. Lors de ses déplacements à l’étranger ou lorsqu’elle reçoit en Grèce, la reine aime sortir en grande pompe. Elle n’hésite pas à se parer des plus beaux bijoux de l’écrin royal.

En 1954, c’est à son initiative qu’est organisée une croisière dans les îles grecques avec des bateaux mis à disposition par les armateurs. Frederika a convié des dizaines de membres du Gotha dans l’espoir de favoriser des unions. Le périple est largement suivi par la presse et permet de relancer le tourisme.

En 1962, sa fille Sophie épouse Juan Carlos d’Espagne alors seulement prétendant au trône. Frederika ne lésine pas sur les moyens pendant les trois jours de réjouissances. En mars 1964, le roi Paul décède quelques jours après s’être senti mal. C’est une terrible épreuve pour Frederika qui perd le compagnon d’une vie qui l’a toujours soutenue et protégée, et qui doit laisser la place à son fils Constantin et sa future épouse Anne-Marie de Danemark.

Le mariage est maintenu pour le mois de septembre malgré le deuil, à la demande de Frederika. Elle prend aussi tôt la nouvelle reine âgée de dix-huit ans sous sa protection. L’influence de Frederika reste très importante, trop peut-être. Comme déjà expliqué, la famille royale doit quitter la Grèce après l’échec de Constantin de renverser le régime des militaires avec lequel il a dû composer depuis six mois, ce que la population ne lui pardonne pas. En 1973, un référendum donne une majorité pour la république.

C’est à nouveau un grand revers pour la reine Frederika. Après avoir vécu à Rome avec son fils et sa famille, puis à Londres, la reine se partage entre l’Inde et l’Espagne où elle séjourne auprès de ses petits-enfants Elena, Cristina et l’actuel roi Felipe. Avec sa fille cadette la princesse Irene qui ne s’est jamais mariée, elle passe plusieurs mois par an en Inde dans une quête de spiritualité. Le 6 février 1981, elle décède à l’âge de 64 ans des suites d’un arrêt cardiaque lors d’une banale intervention d’esthétique. La question de son lieu d’inhumation se pose aussitôt. Frederika a demandé à reposer auprès de son époux le roi Paul dans la nécropole de Tatoi. Les relations entre la famille royale et le gouvernement sont pour ainsi dire inexistantes. Il n’entre pas dans les intentions des autorités de donner une quelconque visibilité à la famille royale qui a conservé certains partisans au sein de la population.

Il faudra l’intervention de son gendre le roi Juan Carlos d’Espagne via le gouvernement espagnol pour qu’Athènes accepte le retour l’espace de quelques heures de la famille royale depuis 1967. Frederika est bien inhumée comme souhaité auprès de son époux. Ainsi s’achevait le “règne” d’une reine qui habita sa fonction bien au-delà de ses prérogatives.