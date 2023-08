Letizia d’Espagne : les dernières vacances avant la grande séparation avec ses filles

Depuis son mariage en 2004, Letizia d’Espagne a dû se plier à cette tradition estivale bien que pour elle il ne s’agisse pas de réelles vacances comme elle s’en était un jour ouverte. Il est vrai que les allées et venues de la famille royale font l’objet d’une grande couverture médiatique. On est loin des vacances signifiant repos. Ces dernières années, un compromis avait été trouvé : une bonne semaine à Palma de Majorque avec au programme différentes sorties publiques destinées aussi à promouvoir les lieux culturels de l’île pour des vacances “secrètes” à l’étranger à l’abri des caméras.

Pour entamer leur séjour sur l’île, les souverains et leurs filles ont visité les jardins d’Alfabia. L’occasion aussi d’organiser une séance photos de la famille réunie. On a pu observer les gestes d’affection de la reine Letizia envers ses deux filles. On a beau être reine, on n’en reste pas moins une mère. Ainsi, à la mi-août, la princesse des Asturies rejoindra l’Académie militaire de Saragosse pour le début de sa formation militaire d’une durée de trois ans. De son côté, l’infante Sofia mettra le cap vers l’Atlantic College au pays de Galles pour y décrocher dans deux ans un baccalauréat international à l’instar de sa sœur la princesse des Asturies, de la princesse héritière Elisabeth de Belgique et de la princesse Alexia des Pays-Bas.

La reine Letizia a toujours veillé personnellement sur l’éducation de ses deux filles, ce qui lui fut d’ailleurs parfois reproché comme lorsqu’elle avait exigé que le menu de la cantine de leur établissement scolaire de Madrid soit adapté et comprenne davantage de plats bios.

À la rentrée, le roi Felipe et la reine Letizia se retrouveront seuls dans leur résidence du “Pavillon du prince” sur le domaine du Palais de La Zarzuela. Avec probablement un gros pincement au cœur.