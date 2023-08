Piments à foison, mais attention à leur puissance

Piments doux…

Les piments doux ou poivrons produisent, pour les variétés les plus courantes des fruits plus ou moins cubiques, parfois allongés. Leur chair est assez épaisse et très croquante. Si pour les poivrons classiques, la couleur du fruit à maturité varie du jaune d’or au rouge vif, d’autres peuvent être violets, bruns, noirs. Pour les amateurs de variétés originales, nous conseillerons “Apple” aux fruits en forme de cœur, “Bonnet d’évêque” et son inattendue mais très agréable saveur fruitée, “Corno di Toro”, rouge ou jaune et, extra pour réussir de succulents poivrons farcis, “Italian Yellow Marconi” jaune orangé à maturité et excellent pour les salades ou pour frire et ce ne sont là que quelques exemples !

…Et piments forts

Les piments dits “forts” peuvent avoir différentes formes. Leur saveur piquante est déterminée par la position du piment dans l’échelle de Scoville, une échelle mise au point en 1912 par le pharmacologue Wilbur Scoville. Pour simplifier les choses, on peut donner une valeur de 0 à 10 par rapport à la force du piment. Le poivron ou piment doux est à 0 c’est-à-dire neutre, à 4 (chaud) on trouve le bien connu piment d’Espelette, à 5 (fort) il y a la sauce Tabasco rouge, le piment de Cayenne est à l’échelon 8 (torride) tandis que le piment Habanero est à 9 la zone “explosive”. Le record absolu appartient au piment “Carolina Reaper” dont la puissance le rend immangeable et même dangereux selon certains médecins.

Semer tôt et au chaud

Les piments peuvent être semés dès le mois de mars à 22-24°C, d’où l’utilité évidente d’une mini-serre chauffante. La germination demande une dizaine de jours. Lorsque les plantules sont manipulables, on les repique en pots de 10-12 cm. Elles resteront ainsi durant 1 mois à 1 mois1/2 de manière à leur laisser le temps de former un bon système radiculaire. La plantation, idéalement dans la serre, se fait en veillant à garder un espacement de 50 cm entre les plantes. Sachant que les poivrons et piments sont des légumes très gourmands, il est nécessaire d’apporter les éléments nutritifs nécessaires à leur bonne croissance tout au long de la saison. Les arrosages seront réguliers. On ne gardera que 8 à 12 fruits par plante.

Le lierre de Mandchourie ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : le lierre de Mandchourie

Cette plante vivace n’a rien à voir avec notre lierre (Hedera helix) et n’est absolument pas envahissante. Son autre nom Mukdénie de Ross (Mukdenia rossii) et fait partie de la famille des Saxifragacées. Au stade adulte la plante ne dépasse guère les 20-30 cm pour une envergure de 40 cm. Elle est utilisée comme couvre-sol dans les zones ombragées, fraîches du jardin et cohabite parfaitement avec les Heuchera, les Heucherella ou encore les Hosta de petite taille. Un sol à tendance légèrement acide est un plus pour lui. Originaire du nord de la Chine et de Corée, le lierre de Manchourie est de croissance lente mais sa beauté est telle qu’on peut lui laisser le temps de s’installer. Ses feuillages, d’un vert moyen, sont assez grands – 10 à 15 cm de diamètre – et sont élégamment découpés en 5 à 9 lobes. Elles ne sont pas sans rappeler les feuilles d’érable et c’est probablement pour cette raison que cette plante s’appelait avant ACERophyllum rossii ! La floraison est printanière, de mars à mai et de couleur blanc crème. À noter que chez le cultivar “Crimson Fans” le feuillage change de couleur au fur et à mesure de l’avancement de la saison pour terminer en pourpre profond. Exceptés les escargots et limaces au printemps, le Mukdenia rossii est une plante très résistante. Encore rare dans les jardineries, il vous faudra parcourir les foires aux plantes pour dénicher un exemplaire.

La grande sauterelle verte ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : la grande sauterelle verte

Très commune par le passé, la grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima) s’est fortement raréfiée ces dernières décennies. L’utilisation de pesticides et la destruction de ses lieux de vie (gyrobroyage le long des routes par ex.) sont quelques facteurs qui expliquent cette raréfaction. Cet insecte peut impressionner par sa taille : 6 cm avec une envergure de 10 cm quand les ailes sont déployées. La grande sauterelle verte est… verte avec une bande brun rouille sur le dessus du dos. Vous avez toutes et tous déjà entendu les stridulations du mâle de cet insecte : l’animal, pour faire simple, frotte l’élytre gauche sur l’élytre droit et produit ce son reconnaissable entre tous. La grande sauterelle est adulte en juillet-août et l’accouplement peut alors avoir lieu, un accouplement qui n’en est pas vraiment un puisque le mâle dépose le spermatophore à l’entrée des organes génitaux de la femelle et ce sans copulation. L’espérance de vie de cette grande sauterelle est de 6 mois. Sa nourriture se compose majoritairement de mouches, de larves, de chenilles, de doryphores ce qui en fait un précieux allié du jardinier même si de temps en temps elle grignote une petite feuille. Les prédateurs de la grande sauterelle sont les oiseaux, les amphibiens et les petits mammifères insectivores. Pour la favoriser au jardin, laissez des zones où la nature peut se développer librement…