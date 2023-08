Tom Parker Bowles, fils de la reine Camilla... mais pas du roi: un statut particulier

Trois ans plus tard, la famille s’agrandit avec la naissance de Laura. Tom va grandir dans le Wiltshire. Il suit des cours près d’Oxford avant d’intégrer Eton puis le Worcester College à Oxford. Depuis le milieu des années 80, sa mère Camilla a renoué avec le prince de Galles. C’est une situation pleinement connue par Andrew Parker Bowles. Camilla règne d’ailleurs le week-end en maîtresse de maison sur le domaine de Highgrove appartenant au prince.

Si la liaison extra-matrimoniale du prince Charles est connue dans les cercles royaux, l’opinion publique ignore tout de l’existence de Camilla Parker Bowles bien que la mésentente entre Charles et Diana fasse couler beaucoup d’encre dans la presse.

Ce n’est qu’au printemps 1992 que l’affaire éclate au grand jour avec la publication d’une biographie “Diana, sa vraie histoire” sous la plume du journaliste Andrew Morton auquel la princesse Diana s’est confiée tout comme plusieurs de ses proches. La vie de Camilla Parker Bowles et ses siens est jetée en pâture. Elle ne peut même plus sortir de chez elle, est pourchassée en rue, insultée et reçoit même des jets de boîtes de conserve lorsqu’elle effectue ses achats dans un supermarché. Andrew Parker Bowles qui est devenu brigadier dans l’armée et qui fut page au couronnement d’Elizabeth II en 1953 est, quant à lui, affublé du sobriquet peu envié de “cocu du royaume”. À noter que si Andrew et Camilla Parker Bowles étaient toujours mariés en 1992, ils menaient des vies sentimentales séparées depuis longtemps.

On imagine la pression qui a dû être vécue par Tom et Laura Parker Bowles, les moqueries et les railleries à l’école, le regard des autres sur leur mère qu’ils ont toujours soutenue. En 1995, le couple divorce. Le prince Charles et la princesse Diana font de même en 1996.

Après ses études, Tom Parker Bowles se lance dans la communication au sein de la société de relations publiques Dennis Davidson Associates. Il est arrêté à plusieurs reprises pour consommation d’ecstasy et de cannabis. En 1999, en marge du Festival de Cannes auquel il assiste, il est surpris en train de prendre de la cocaïne. L’affaire fait grand bruit en Angleterre où l’on n’hésite pas à craindre la mauvaise influence que le jeune homme pourrait avoir sur les princes William et Harry.

En 2005, le prince de Galles épouse Camilla à Windsor. Tom et Laura sont bien évidemment présents. Tom confiera des années plus tard que sa mère avait enfin épousé la personne qu’elle aimait. On laisse entendre dans un premier temps que les relations sont excellentes entre William, Harry, Tom et Laura bien qu’ils n’aient pas le même âge. S’ils ont dû à un moment se fréquenter, les relations en sont restées à ce stade-là.

Tom Parker Bowles ne doit qu’à lui-même sa percée professionnelle. En 2001, il est engagé par le magazine “Tatler” où il s’occupe de la chronique culinaire. Il se hisse rapidement dans le top 10 des critiques gastronomiques les plus renommés du pays.

Il collabore aussi dans des émissions culinaires dont “The F World” du chef Gordon Ramsay, est l’invité régulier de la version britannique de “Master Chef” sur la BBC. Il a à son actif plusieurs publications sur le thème de la gastronomie. En 2010, il est récompensé par le prix “Guild” des écrivains culinaires pour son ouvrage “A Journey Through the British and Their Food”. Sa dernière publication remonte à 2021 avec “Fortnum&Mason (épicerie fine fournisseur de la Cour) : Time for Tea”.

Il a aussi interviewé sa mère sur ses recettes préférées et de confier que Camilla faisait tous les dimanches un poulet rôti avec compote lorsqu’il était enfant.

En 2005, cinq mois après le mariage de sa mère avec le prince de Galles, Tom Parker Bowles épouse dans l’Oxfordshire la journaliste de mode Sarah Buys. Les noces sont très mondaines avec la présence évidemment du prince Charles et de ses fils, de l’acteur Hugh Grant ou encore du chanteur Mick Jagger. Deux enfants naissent de cette union : Lola en 2017 et Freddy en 2010 qui fut page lors du couronnement du 6 mai dernier. En 2018, le couple divorce.

L’année suivante, Tom retrouve le bonheur auprès de la journaliste Alice Horton, petite-fille du vicomte d’Ingleby, qui fut l’épouse de Robert Procope, petit-fils de Sir Robert Wigram avec qui elle a eu trois enfants Katherine, Georgia et Wilfried. En raison de la pandémie, la jeune femme n’a pas eu la possibilité de consulter plus tôt un médecin et lorsque ce fut le cas, le cancer diagnostiqué était déjà à un stade trop avancé. Elle s’éteignit sept mois plus tard en mars 2021 à l’âge de 42 ans. Brisé, Tom déclara qu’il avait été heureux de ces deux années passées ensemble. Il s’est fait tatouer la lettre A sur son poignet en mémoire de la jeune femme.

Peu friand des projecteurs autres que ceux de son monde culinaire, Tom était bien entendu présent lors de la cérémonie du couronnement à Westminster, tout comme sa sœur Laure et leur père.