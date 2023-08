Une série sur la reine Maxima des Pays-Bas va voir le jour en 2024

Diffusée en 2024 (la date exacte n’a pas encore été annoncée), elle se centrera sur l’enfance et la jeunesse de Maxima Zorreguieta en Argentine puis sur sa vie professionnelle à New York et sa rencontre en 1999 avec Willem-Alexander des Pays-Bas. Née en 1971 à Buenos Aires, Maxima est la fille de Jorge Zorreguieta et de Carmen Cerruti. De ce second mariage pour Jorge Zorreguieta sont nés Martin, Jorge et Ines.

Le tournage a débuté en Espagne. Il est prévu que la production fasse aussi halte en Belgique, aux Pays-Bas, en Argentine et à New York. C’est lors de la féria d’avril de Séville en 1999 que Maxima fit la connaissance du prince héritier des Pays-Bas. Un événement qu’elle avait failli rater. Le scénario se base sur la biographie non autorisée de la reine par la journaliste néerlandaise Marcia Luyten. On y apprend qu’invitée par une amie, Maxima Zorreguieta doit décliner ce déplacement à Séville car elle a déjà dépassé son budget en raison d’autres voyages. Son amie bien décidée à ce que Maxima vienne à ce grand rendez-vous en Andalousie lui envoya le billet d’avion.

Lorsqu’elle vit pour la première fois le prince, Maxima prenait des photos de tous les invités ce qui agaça initialement le prince. Le charme et la spontanéité toute latine de la jeune femme ne tardèrent pas à conquérir l’héritier du trône. Le chemin fut cependant encore semé de bien des obstacles avant leur mariage en février 2002. La presse néerlandaise découvrant la nouvelle idylle du prince, investigua sur l’identité de la jeune femme. Il s’avéra qu’elle était la fille d’un secrétaire d’État à l’agriculture sous le régime du dictateur Videla.

Maxima Zorreguieta a grandi dans un milieu familial bourgeois de Buenos Aires. Expatriée à New York pour son travail dans le domaine bancaire, elle y noue aussi des relations amicales dans les hautes sphères. Pour se rapprocher du prince, elle s’installa ensuite à Bruxelles dans le quartier de la place Brugmann.

C’est l’actrice argentine Delfina Chaves qui joue le rôle de la reine. C’est une star dans son pays. Willem-Alexander est interprété par l’acteur néerlandais Martijn Lakemeier. Beatrix et Calus des Pays-Bas, parents de Willem-Alexander, sont joués par Sebastian Koch et Elsie de Brauw.