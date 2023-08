Dans l’air d’Eole et de l’époque : Anne-Sophie Charle, du cabinet d'Elio Di Rupo aux cosmétiques 100% belges et naturels

De cette vigne sont donc nés du vin, du pain et des jeux en quelque sorte… Mais pas seulement. Car la vigne, c’est aussi la vie. Cette force de vie, Anne-Sophie Charle, l’a transformée en une gamme de cosmétiques issue des sarments, des ceps, des raisins et même de l’acide tartrique pour le scrub.

Femme d’action, femme de réflexion, cette quadragénaire lumineuse, vive et curieuse de tout, n’a pas bricolé des crèmes dans sa cuisine ! Admirative de la marque Caudalie, issue des vignobles bordelais, elle va miser sur le vignoble d’Eole pour se lancer dans une marque cosmétique durable et 100 % belge. Son objectif : “Aller au-delà des principes actifs connus de la vigne comme le resvératrol, un antioxydant puissant”. Pour cela, elle s’adjoint les services de laboratoires belges pointus. Et voilà qu’un autre miracle que le vin est apparu, ce qu’elle nomme “les Wine Extracts³, des polyphénols dont les qualités antioxydantes sont 5 à 10 fois plus élevées que dans les polyphénols habituels : c’est la première marque européenne à proposer ce principe actif”.

La gamme se compose d’une dizaine de produits : crèmes, sérums, produits après-rasage, bougie, parfums, masques. Le tout porté par une philosophie de durabilité. Le packaging par exemple est en bois : ils font de superbes pots à bijoux, à make-up, et de jolis cadeaux. Pour des prix similaires à ceux des marques distribuées en pharmacie, entre 20 et 60 €.

Flash-back. Anne-Sophie Charle va mettre ses talents (et diplôme) de communication au service de sa ville. Elle a été tour à tour chef de cabinet du bourgmestre de Mons, Elio Di Rupo, à 27 ans, secrétaire générale de Mons 2015, administratrice de l’aéroport de Charleroi,… Gestion d’équipes, créativité, pragmatisme et… stress : son adaptabilité a été bien forgée ! Devenue directrice générale adjointe de l’administration communale montoise, la voici dans “une belle fonction stable”.

Le Covid, le Domaine qui ne cesse de se développer, l’envie d’autres challenges et d’être plus proche de la terre changent la donne. Voilà partie Anne-Sophie vers sa Maison Eole. Sur ce chemin, elle fait des rencontres. Charles Kaisin par exemple. Le célèbre instigateur des Dîners Surréalistes nourrit une passion pour les histoires comme celle-ci mais aussi pour les fragrances. Il devient directeur artistique de la marque. “Il a conçu le packaging de verre et de bois mais aussi le cahier des charges du parfum Maison Éole, qui a ensuite été créé par un parfumeur de Grasse et décliné dans tous nos cosmétiques.”

Anne-Sophie Charle est aussi passée “d’un monde où l’on fonctionne selon des codes encore très masculins à un univers où les femmes se serrent les coudes. Je le sens au travers de mes rencontres avec des entrepreneuses de la mode, de la beauté, du lifestyle, des professionnelles de la stratégie, de l’image, de la com ! Ce ne sont pas les mêmes rapports. C’est très motivant, porteur.”

Lancée fin 2021 dans le réseau des pharmacies, sur un e-shop et au domaine, la première gamme de cosmétiques issus de la vigne belge intéresse déjà les groupes actifs dans le secteur de la beauté… Vegan, éco-responsable, “Natural Certified”, avec une identité graphique forte, des principes actifs exclusifs, des produits H/F/mixtes et une vraie histoire qui la sous-tend, la marque est dans l’air de l’époque. Rien de plus normal pour une Maison née sous les bons auspices d’Eole ! Outre le développement en Flandre et dans les pays du Nord, Anne Sophie Charle pense déjà : “Et pourquoi pas un spa ?”.