Les huiles essentielles, : une pharmacie de voyage naturelle

Elle y a créé Linarôm, sa gamme de synergies d’huiles essentielles pour voyageurs et sportifs. “En arrivant, j’ai créé un dispensaire où je soignais avec des préparations naturelles et je me suis rendu compte des besoins des gens, touristes et locaux. Alors j’ai étudié les huiles plus en profondeur et je participe aujourd’hui au développement des huiles essentielles du pays. Je travaille avec les locaux ; nous étudions les plantes d’ici et les distillons pour en créer de nouvelles. Ce pays possède une nature très riche !”

Éviter les Dafalgans et autres produits chimiques

Pour elle, les huiles essentielles sont un complément à la médecine mais qui suffit dans la plupart des situations ! “Je ne suis pas contre les antibiotiques et les médicaments chimiques mais, jusqu’à un certain degré, les huiles suffisent et ne font, elles, pas de tort au corps.”

Car saviez-vous que le Dafalgan, comme de nombreux médicaments, était nocif pour le corps ? Dans une société où la surconsommation de médicaments nous ruine la santé, un retour au naturel semble salutaire.

”Ce qui est fou avec les huiles essentielles, c’est que chacune va avoir une vingtaine d’usages ! Désinfectant, anti-spasmes, anti-démangeaison, relaxant, dynamisant… Leurs pouvoirs sont naturels et infinis. Ce n’est pas pour rien qu’elles sont utilisées depuis des millénaires.” Car, si l’aromathérapie est tendance, elle est loin d’être nouvelle !

En prévention

Comment les utiliser ? Comme avec un médicament : lisez la notice. “Il y a quantité d’informations sur des sites internet fiables ou via la personne à qui vous les achetez. Et puis comme chaque huile a énormément de propriétés, c’est bien de se renseigner en fonction de ce que vous recherchez !”

Car elles ne s’utilisent pas qu’en cas de bobo ou maladie mais aussi en prévention ou en cure ! “Elles peuvent s’utiliser en diffusion, friction, massage, cosmétique, inhalation, ingestion… pure ou avec une huile végétale porteuse. Car, attention, les huiles ne se diluent pas dans l’eau.”

Sa trousse des essentielles, Caroline Van der Auwera l’a pensée en synergies, pour multiplier les pouvoirs de chaque huile. Moustiques, bleus, mal des transports, anxiété, articulations, digestion… Il y a de quoi parer à tous les maux ! “C’est extraordinaire de voir que combinées, les huiles gardent leurs principes actifs élevés ! Par exemple, pour les coups de soleil, je mélange la lavande (cicatrisant brûlure) avec le palmarosa (anti-infectieux et analgésique) et de la menthe (apaisant et rafraîchissant). Être aromathérapeute, c’est être artisan de bien-être !”

Se mettre aux huiles essentielles, c’est donc faire de grosses économies d’argent et de place pour nos prochaines vacances mais aussi prendre soin de notre santé naturellement. Ça vaut le coup d’essayer de se reconnecter à la nature, non ?

6 indispensables pour bien commencer

Les huiles essentielles ont de nombreuses propriétés. Elles sont donc une alternative naturelle aux médicaments classiques, à appliquer dans certains cas. En voyage, elles peuvent par exemple se retrouver dans la pharmacie de base. Caroline Van der Auwera, aromathérapeute, nous donne ses conseils

1. Le tea tree

“Anti-infectieuse, antifongique, antivirale et antibactérienne, c’est la première à avoir ! Elle a très peu de contre-indications et s’utilise pour les enfants également.”

En interne comme en externe, elle a de nombreuses utilisations de par son pouvoir d’anti-infectieux à large spectre.

Quelques utilisations : nettoyage et désinfection de plaies et coupures, hygiène buccale et prévention des caries, maux de gorge, acné…

2. La lavande vraie

“Cicatrisante, tranquillisante, elle est beaucoup utilisée en pédiatrie.”

Les pouvoirs de la lavande, très relaxante et apaisante pour la peau et le système nerveux, sont efficaces pour de nombreuses douleurs internes et externes. Elle a également de grandes vertus réparatrices épidermiques.

Quelques utilisations : anxiété, insomnie, stress, coups de soleil, brûlures, piqûres d’insecte, problèmes de moustiques…

3. La gaulthérie

“Elle travaille à la fois sur toutes les articulations et les muscles. C’est un anti-inflammatoire très puissant.”

À appliquer mélangée à une huile végétale et non pure à cause de son effet chauffant, elle est l’alliée des sportifs et des aventuriers.

Quelques utilisations : courbatures, douleurs musculaires et articulaires, tendinites, arthrite, rhumatismes, crampes, contractures, migraines…

4. La menthe poivrée

“Elle est salutaire en cas de mal des transports ou de migraine. Elle est aussi un bon analgésique.”

Elle possède également de fortes propriétés stimulantes (pour la circulation, l’esprit, la fatigue, l’estomac…) digestives et réfrigérantes. C’est la compagne idéale des vacances !

Quelques utilisations : mal de transport/mer/altitude, nausées, problèmes digestifs, somnolence, manque d’énergie, entorses et douleurs articulaires, mal de tête et migraine…

5. Le basilic

“C’est un antispasmodique incroyable, d’une grande aide pour travailler sur les allergies.” Le basilic est aussi un décontractant du corps et de l’esprit, et un puissant antistress naturel. Il agit rapidement sur le système nerveux et apaise en profondeur. À utiliser diluée pour éviter les irritations.

Quelques utilisations : antistress, réparateur de sommeil, règles douloureuses, spasmes dus au stress, crampes…

6. Le palmarosa

“Puissant antifongique et anti-bactérien à large spectre, l’huile de palmarosa est idéale contre les mycoses et infections.”

Également antivirale et antiparasitaire, elle renforce le système immunitaire et stimule les cellules de la peau. Drainante lymphatique, elle soigne aussi les infections cutanées.

Quelques utilisations : mycoses, transpiration excessive, affections cutanées (plaies, eczémas…) et gynécologiques, stress, fatigue, cellulite, acné, imperfections de la peau, pellicules…