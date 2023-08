Oman, sultanat aux 1 001 visages

Pourtant, Oman a un régime politique et un niveau de sécurité bien différents de ceux de ses voisins. En 2019, le rapport Travel and Tourism Competitiveness établi par le World Economic Forum a d’ailleurs classé Oman à la deuxième position (à égalité avec l’Islande) comme pays le plus sûr du monde.

Coincé entre ces deux mastodontes et la mer d’Arabie, le pays gagne à être connu et s’ouvre de plus en plus au monde extérieur. Avec de nombreuses choses à offrir aux touristes qui osent franchir le pas des idées reçues…

Deux grands déserts, trois chaînes montagneuses et plus de 3 000 kilomètres de côtes. 80% du territoire est une zone désertique.

Le luxe comme pari

Un choix très clair a été posé par Oman : le sultanat veut miser sur le tourisme mais en voulant à tout prix éviter le tourisme de masse. Une direction bien précise a été choisie, celle du luxe. Oman veut rester une destination exclusive de haut niveau avec des hôtels de trois ou quatre étoiles minimum. “Mascate, a city for the future” : le panneau installé à la sortie de l’aéroport permet de comprendre qu’on rentre dans une ville moderne qui a toutefois voulu garder une touche de tradition. Dans la capitale, les grands hôtels luxueux sont légion. C’est le cas de l’hôtel Kempinski (5 étoiles) situé dans le secteur côtier d’Al-Mouj : au sein de ce quartier, de nombreux hôtels et autres grandes villas se font face dans une zone remplie de magnifiques yachts où se croisent touristes et locaux.

Une grande importance est donnée à la propreté et l’hygiène rendant les lieux encore plus vivables. À Mascate, les rues sont propres, les hommes sont habillés avec un “dishdasha” toujours impeccable et les femmes se promènent en “abaya” chic et parées de bijoux. Les Omanais lavent d’ailleurs leur voiture presque quotidiennement, une amende étant donné quand un véhicule est trop sale. Pour une question d’image…

Globalement, rien que la capitale omanaise vaut le déplacement. Entre sa grande mosquée, son palais royal ou encore son énorme souk où il est possible de s’y perdre des heures Mascate est une attraction étonnante à elle seule. Et pourtant les touristes qui n’auront vu que cette ville ne seront pas au bout de leurs surprises…

Le 4x4 comme moyen de locomotion

Pour découvrir Oman, le moyen de locomotion principal est la voiture et plus spécifiquement le 4x4. Près de 80 % du territoire omanais est fait de surface désertique au sein de laquelle il est possible de passer la nuit dans un cadre magique loin du bruit des villes. À côté des nombreuses dunes, le pays compte un nombre impressionnant d’oasis coincées entre les montagnes. Sans compter les nombreuses activités qu’il est possible de réaliser le long des 3 165 kilomètres de côtes ouvertes sur la Mer d’Oman et la mer d’Arabie : de la plongée sous-marine au kitesurf en passant par l’observation de dauphins. En passant de l’une à l’autre attraction du pays, le visiteur pourra s’arrêter dans l’un des nombreux villages traditionnels omanais, des villages-campements des Bédouins à d’autres villages-oasis perdus dans les montagnes.

Visiter Oman permet donc de faire face à une variété de paysages les plus impressionnants les uns que les autres avec deux grands déserts, trois chaînes montagneuses et plus de 3 000 kilomètres de côtes.

Si Dubaï a attiré beaucoup de voyageurs ces dernières années, Oman se positionne comme l’une des destinations phares de la péninsule arabique. Et ainsi mettre totalement fin aux préjugés d’un pays coincé dans une zone avec une mauvaise réputation…

Le wadi shab est l’une des plus intéressantes attractions à Oman.

5 bonnes raisons de venir à Oman

La capitale Mascate

Mascate, la capitale omanaise, est située au nord du pays en face de l’Iran. L’une des plus petites capitales du monde mélange nouveaux bâtiments avec monuments historiques extraordinaires, entre modernité et traditions. Sa situation géographique le long de la Mer d’Arabie lui donne un charme supplémentaire.

La Grande Mosquée

Parmi tous les lieux à voir à Mascate, la Grande Mosquée du Sultan Qaboos est certainement celui à ne rater sous aucun prétexte. Ouvert aux non-musulmans, ce lieu de culte en pierres claires en impose dès le premier regard depuis l’extérieur avec son architecture majestueuse et son principal minaret s’étirant jusqu’à presque 100 mètres de haut. À l’intérieur, un énorme lustre et un tapis de prière de 4 300 m2 finissent par impressionner les curieux.

Le Tour cycliste d’Oman

Mis sur pied par l’Aso, l’organisateur du Tour de France, le Tour d’Oman va attaquer en 2024 sa treizième édition. Des cyclistes de la trempe de Cancellara, Froome ou Nibali se sont déjà imposés sur cette course qui permet de visiter le pays autrement, en suivant les coureurs entre les différents points d’attraction du pays.

Wadi Shab

Les wadis sont des cours d’eau coincées entre les montagnes. Le plus connu est le wadi Shab, situé à environ 1 h 30 de route de Mascate. Cette gorge naturelle accueille aussi bien les touristes que les locaux venus se rafraîchir en nageant dans une eau turquoise, en plongeant au fond d’une grotte ou en réalisant une randonnée pour les plus sportifs. L’eau est entourée de roches claires qui rendent l’endroit encore plus surprenant.

Wahiba Sands

À l’est d’Oman, se trouve une zone désertique impressionnante. Wahiba Sands accueille les visiteurs qui auront pris place dans un 4x4. En quelques secondes, la route goudronnée sera remplacée par des routes de sable à perte de vue. Il est possible de passer la nuit dans l’un des campements situés au milieu du désert et ainsi profiter d’un incroyable coucher de soleil.

Comment venir à Oman

En avion ! Il est inévitable de réaliser une escale pour atteindre Oman depuis Bruxelles. Celle-ci pourra se faire dans différentes villes comme Francfort ou Abou Dabi. Au total, il faut compter autour de huit heures de vol pour atteindre l’aéroport international de Mascate situé à seulement dix kilomètres du centre-ville. Un vol direct est toutefois possible depuis Paris.

Se renseigner

Plus d’informations sont disponibles sur le site internet de l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman. www.experienceoman.om/fr/