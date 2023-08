Un Médoc qui fait du bien

Mais le Médoc n’est pas à conseiller seulement aux amateurs de vin. On y trouve huit stations balnéaires où la plage de sable fin est suffisamment grande pour ne pas être dérangé par les voisins. C’est d’ailleurs une caractéristique de la région d’être assez touristique pour ne pas s’y ennuyer mais pas trop cependant pour éviter la surpopulation en été.

Ici, il y en a pour tous les goûts. Pour les amateurs de plaisirs de la table comme pour les adeptes de balades à pied ou à vélo. Pour les surfeurs comme pour ceux qui préfèrent le pédalo. Pour ceux qui apprécient la solitude face à l’immensité de l’océan ou la foule dans les rues étroites de Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer témoigne de l’architecture de villégiature, de 1850 à nos jours, cette petite ville possède pas moins de 500 villas, de merveilleuses maisons dites soulacaises. Une visite pédestre permet de découvrir de magnifiques constructions et des personnalités de la station balnéaire. Ces villas en brique rouge et aux boiseries colorées font partie intégrante du charme d’antan et créent l’harmonie de cette station typique de la fin du XIXème siècle.

Soulac possède aussi un marché qui est une véritable institution. Sous la halle couverte d’un style néocolonial, au cœur du village ancien, une multitude de saveurs vous attendent. Produits du terroir de qualité, stands de fruits et de légumes frais, poissons, crustacés, charcuteries, fromages et plats cuisinés, sans oublier les vins médocains, objets artisanaux, pâtisseries et fleurs pourront garnir votre panier. En été, des exposants de vêtements, articles ménagers, fleurs etc. dressent leurs stands à l’extérieur.

Autre trésor de la ville, la basilique Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres. Pureté de l’art roman du XIIe siècle, elle est une étape importante sur le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle. C’est au travers d’une balade pédestre que les secrets de la remarquable basilique, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco vous seront dévoilés

Vestiges historiques plus récents, un impressionnant ensemble de blockhaus se trouve encore sur le cordon dunaire et le massif forestier. Il s’agit des bunkers du Mur de l’Atlantique construits par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale pour sécuriser l’accès à l’estuaire de la Gironde, à Bordeaux et sa base sous-marine. On en comptait 120 ainsi que 29 casemates. Beaucoup sont accessibles librement. Il est toutefois préférable de se faire accompagner d’un guide par respect pour l’environnement.

Beaucoup de bunkers sont accessibles librement. Il est toutefois préférable de les découvrir avec un guide. ©Médoc Atlantique Tourisme

Un des atouts majeurs de la région réside dans sa nature. Plages, forêts de pins, vignes et marais sont autant de paysages immenses regorgeant d’une biodiversité exceptionnelle, de savoir-faire uniques et de richesses culturelles que le Parc naturel régional Médoc s’emploie à valoriser et préserver.

Parmi les curiosités, on peut encore pointer le phare de Cordouan situé sur la pointe de l’estuaire de la Gironde, qui est le plus ancien phare de France encore en activité. Il continue d’être habité à l’année par des gardiens et se visite.

Les formules de restauration et d’hébergement ne manquent pas dans cette région éminemment touristique. Parmi les formules originales, on épinglera le Naujac Bus Camp à Naujac-sur-Mer. Il s’agit d’un camping original et écologique qui propose un hébergement unique dans des bus aménagés.

Enfin, pour les amateurs, le climat doux de la région et ses grands espaces naturels en ont fait un des berceaux du naturisme en France. Un séjour à Euronat, même d’une journée, permet de se familiariser avec ce style de vie.

Comment venir dans le Médoc

En auto

C’est la solution classique qui consiste à descendre jusqu’à Bordeaux par l’autoroute A 10. Depuis Bordeaux, avec la D1215, Soulac est à deux heures de route et Lacanau à une heure. Il est possible aussi de descendre le long de la façade atlantique jusqu’à Royan et d’emprunter le bateau qui conduit au Verdon. On se retrouve ainsi directement sur place en évitant la rocade de Bordeaux toujours très encombrée.

En train

De Bruxelles, Bordeaux est à quelques heures de trajet avec changement à Paris ou à Roissy-Charles-de-Gaulle. À partir de la gare Bordeaux Saint-Jean, le train du Médoc relie Soulac-sur-Mer et le Verdon-sur-Mer. Depuis Bordeaux, les cars de la Région Nouvelle-Aquitaine assurent également la liaison.

Adresse utile

Office de Tourisme Médoc Atlantique : www.medoc-atlantique.com

Cinq bonnes raisons de venir

1. Les vins du Médoc

Les huit appellations médocaines se partagent plus de 16 000 hectares d’exception. Le Médoc compte plusieurs grandes familles de crus officielles. Situé à Valeyrac, le Château du Temple de Trouteyron a une histoire qui remonte à l’Ordre des Templiers. La famille Bergier aux commandes vous fera visiter le cuvier du 19e siècle, le chai à barriques sans oublier la dégustation des vins rouges et rosés plusieurs fois récompensés pour leur qualité.

2. Le phare de Richard

Du haut de sa tour, il offre une vue à 360° dominant l’estuaire de la Gironde et les mattes médocaines (les polders locaux). Au pied du phare, un musée retrace le passé du site, l’activité ostréicole d’autrefois et différents thèmes autour de l’estuaire.

3. Le moulin de Vensac

Construit en 1800, ce superbe moulin à vent a tourné jusqu’en 1939. Depuis, 1982, il a repris vie, avec ses équipements d‘origine : courroie à godets, engrenages, vis sans fin, blute, moteur auxiliaire, rouet, meules mais uniquement à des fins touristiques. reprend vie. Roland Piquemal, authentique meunier, manœuvre le moulin de ses ancêtres, pour le bonheur de tous. Mais il ne vend plus sa production qu’en “souvenir” à ses visiteurs, la vente de farine étant très réglementée depuis 1936.

Un des tout derniers moulins en activité. ©Médoc Atlantique Tourisme.

4. Les lacs

Si les plages du Médoc sont connues pour leurs grandes vagues, paradis des surfeurs, il y a aussi quelques beaux et grands lacs à l’intérieur des terres pour ceux qui apprécient les loisirs aquatiques plus calmes. À Lacanau, comme sur le plus grand lac d’eau douce naturel de France à Carcans et Hourtin, reliés entre eux par le Canal des Etangs, ce sont des paradis pour les activités nautiques. Sauvages et préservés, les lacs forment aussi un espace remarquable pour une baignade en famille, une promenade sur les berges ou une partie de pêche au petit matin.

5. Le vélo

Les vélos sont les rois à Médoc Atlantique dont le relierf n’a rien à envier au Plat Pays : avec plus de 400 km de pistes cyclables pour petits et grands, on peut laisser sa voiture et profiter de nombreux circuits. Sur les lacs médocains ou au bord de l’océan Atlantique, pour les sportifs ou pour une activité en famille, chacun trouvera toujours un itinéraire à son goût. Avec la Vélodyssée, qui relie Lacanau Océan à Arcachon, les amoureux des longues distances ne seront pas en reste.