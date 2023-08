Une exposition pour faire aimer les mathématiques à vos enfants

L’objectif de ce nouveau parcours très ludique, qui s’étend sur 200 m², est de développer le sens de la déduction des enfants de 3 à 6 ans. Il faut le dire, les maths sont certainement la matière la plus détestée tout au long du parcours scolaire de tout un chacun. Aussi, pourquoi ne pas familiariser nos enfants à cette discipline le plus tôt possible ? Les mathématiques sont partout. Sans elles, il n’y aurait tout simplement pas d’innovations technologiques. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, elles ne sont pas réservées aux esprits “les plus doués”. De fait, elles guident nos jeunes dans le choix de leur futur métier et sont utiles au quotidien pour toute une série de tâches sans même qu’ils s’en aperçoivent. Aussi pour apprendre à faire fonctionner le cerveau des plus petits de façon logique, Sparkoh ! a imaginé une exposition mariant savoir-faire et savoir-être.

Des aventuriers des mathématiques

Tels de petits explorateurs, les enfants iront à la rencontre du monde du vivant à travers trois espaces immersifs hauts en couleur. Des expériences créées sur mesure, à la fois multisensorielles et intuitives, les inviteront à manipuler, expérimenter et réfléchir. Que cela soit compter, reconnaître des formes géométriques, jouer avec des mesures… Ils feront des maths sans même s’en rendre compte. Le pied pour tout parent. Chacun des trois univers propose une exploration de concepts différents à l’aide d’une pédagogie par le jeu simple.

La Toundra : invite les jeunes à explorer les solides, à jouer avec les repères dans l’espace.

L’océan : offre une plongée au cœur des formes géométriques et des ordres de grandeur pour sublimer l’observation du monde marin.

La canopée : sollicite les enfants à mettre en pratique dénombrement, recensement et jeux d’additions au cœur d’une forêt primaire.

Un moyen ludique d'apprendre. ©Sparkoh !

Comme vous vous en doutez, ce parcours cognitif prend place dans un univers graphique qui a été spécialement conçu pour stimuler l’imagination des plus petits. Animaux en tous genres et narration seront les fils conducteurs. Ainsi par exemple, ils pourront organiser des œufs sur le rocher aux oiseaux, former des étoiles de mer sur le banc de sable ou compter les papillons à l’intérieur d’un arbre. Des espaces d’écoute et de contes poétiques ponctuent également cette découverte. Enfin, l’exposition prodigue des conseils aux parents pour favoriser l’apprentissage des mathématiques chez leurs enfants. Créer des liens avec le quotidien, proposer des exercices réguliers, imaginer des fiches synthétiques ludiques, utiliser leurs centres d’intérêt et la technologie pour les mettre au défi… La boutique souvenir propose d’ailleurs à cet effet toute une série de jeux didactiques, puisqu’il n’est jamais trop tôt pour apprendre !

Intéressé ? “1, 2, 3 on y va !” se tiendra jusqu’au 27 août dans le centre Sparkoh !, situé 3 rue de Mons à Frameries. Comptez 25 euros pour un ticket adulte, 15 euros pour les enfants à partir de 4 ans, tandis que l’entrée est gratuite pour les plus petits. Précisons que le billet vous donne accès à l’ensemble du parc et pas seulement à l’exposition temporaire. Au total, ce sont plus de 600 m² d'expériences scientifiques qui ne demandent qu’à être explorées.