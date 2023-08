80 ans de la princesse Christina de Suède

Jusque dans les années 60, les quatre sœurs de l’actuel roi Carl XVI Gustaf de Suède, faisaient la Une des magazines. On les surnommait les “princesses de Haga” du nom du château où elles ont grandi. Elles sont les filles du prince Gustaf Adolf de Suède (1906-1947) qui épousa en 1932 la princesse Sibylle de Saxe-Cobourg. À ce moment, c’est son grand-père le roi Gustaf V qui règne et le prince est héritier en second.