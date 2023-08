Décès de la princesse Elisabeth de Chimay (1926-2023)

Elisabeth Manset épousa à Paris en 1947 Elie de Riquet, prince de Caraman et de Chimay avec qui elle eut trois enfants : Philippe (1948), Marie Gilone (1950) et Alexandra (1952). Avec son époux, la princesse a créé le Festival de Chimay et ouvert le château à la visite, jouant elle-même les guides avec grand enthousiasme. Elle s’était particulièrement impliquée dans la restauration du théâtre du château. Pendant 25 ans, le théâtre a accueilli des formations musicales.

C’est en 1980 que la princesse a perdu son époux le prince Elie. Leur fils, le prince Philippe, est depuis le chef de la maison princière. Elisabeth de Chimay était proche de la famille royale belge puisqu’elle fut pendant de longues années la dame d’honneur de la reine Fabiola et l’une de ses grandes amies.

En 2012, le prince Philippe de Chimay se marie pour la troisième fois avec Françoise Bautier, héritière de la famille Van Damme, actionnaire de l’important groupe brassicole InBev. La princesse Françoise va reprendre le flambeau de la princesse Elisabeth pour redonner tout son lustre au château de Chimay. Le prince Laurent de Belgique était présent aux noces.

La princesse avait veillé à la bonne préservation des archives familiales. Elle avait à son actif deux ouvrages. L’un “La princesse des Chimères” consacré à Theresia Carrabus devenue après la Révolution française où elle échappa à la guillotine de peu grâce à son futur époux Tallien, princesse de Chimay et l’autre intitulé “La fin d’un siècle. Souvenirs”, ses propres mémoires.

Les funérailles ont eu lieu en la collégiale Saints Pierre-et-Paul à Chimay.